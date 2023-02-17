原标题：一张日程表折射中国经济活力

新华社天津2月16日电（记者王井怀）张云的手机里最近更新了一张1月份以来的无人机编队表演日程表，上面红、绿、蓝等不同颜色字体，密密麻麻地标注了公司在中国30个城市的10万架次飞行表演。

“表格里，是公司的商业版图；表格外，是中国的经济活力。”张云说。

张云担任副总经理的一飞智控（天津）科技有限公司，是中国一家主营无人机生产与编队表演的企业。1月以来，这家企业在中国的天津、杭州、太原、西安、广州等30个城市，进行了56场无人机编队表演。

参演无人机最多的一次在重庆。除夕夜，3000架无人机在当地的地标朝天门表演了15分钟，一幅幅形象生动、色彩丰富的“画面”在夜空中铺展，吸引了众多观众。

“这段时间无人机表演数量和场次，是去年同期的数倍。”张云说。

中国无人机闻名全球。除大疆等“领头羊”外，近年来在无人机编队表演、巡检测绘等细分市场又涌现出了多家知名企业。广州极飞科技股份有限公司重点研发农用无人机；天津云圣智能科技有限责任公司深耕电力塔台、石油石化等领域的全自动巡检巡逻等。

近年来，无人机编队表演这一新的空中表演形式成为很多城市、景区、酒店在重要节日的压轴节目。一飞智控营销负责人郭晶说，今年的元旦、春节和元宵节，几乎一天飞一个地方，谈合作、接订单。在韩国、日本、沙特等国家和地区的海外项目也有了很大进展。

作为旅游城市和景区受欢迎的表演形式之一，无人机表演可以视为观察中国文旅市场的一个窗口。无人机演出大幅提升的背后，是整个文旅市场和中国经济的逐步恢复。

文化和旅游部数据中心测算，刚刚过去的春节假期，中国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。

这只是一张“无人机编队日程表”透露出来的部分信息。无人机表演企业一头牵着文旅市场，另一头牵着整个无人机产业链的高端制造业。

2022年11月，中国航空工业集团有限公司发布《通用航空产业发展白皮书（2022）》显示，截至2021年底，中国获得通用航空经营许可证的无人机通用航空企业超过1.2万家。

以一飞智控为例，2019年以来至今，累计出售无人机有1万多架。今年的第一笔3000架订单马上要启动生产。这批订单带动的是一条完整的高端产业制造链。中国一家研究机构的报告显示，无人机产业链上游包括传感器、电池、遥控器接收器、复合材料、飞控系统、导航系统、通信系统等16类核心零部件制造企业。

“今年以来，整个产业链上的企业全都动起来了。”张云说。

近期，多个国际组织上调对中国经济发展的预期。制造业大国再度机器轰鸣，创新活力也不断迸发。

天津大学机器人与自主系统研究所副所长齐俊桐团队近年来解决了长期困扰这个行业的自主飞行控制、集群控制等关键核心技术100多项。中国无人直升机自主控制和无人机集群控制技术跻身国际先进水平。

技术加持下，一飞智控无人机在4年内更迭三代。现在无人机编队可以呈现1600万种颜色，实现4G、WIFI、电台等多种方式通讯，而成本下降30%以上。

活跃的中国无人机企业将为全球观众带来“新的节目”。《通用航空产业发展白皮书（2022）》数据显示，近年来，中国迅速成长为无人机行业的制造和技术强国，无人机销量已经占据全球70%的市场份额。

2022年下半年以来，一飞智控开始在日本、迪拜等国家和地区进行无人机编队表演。“海外市场需求越来越大，多个地区的夜空将出现越来越多中国无人机的身影。”张云说。

(责编：赵竹青、陈键)

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