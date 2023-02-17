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中小企业发展指数，开始“止跌回升”！

2023年02月17日08:55 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：新闻1+1丨中小企业发展指数，开始“止跌回升”！

　　2月15日，中国中小企业协会发布，1月份中国中小企业发展指数为88.9，比去年12月回升1个点。这1个点的增长主要在哪里？中小企业的其他细分数据反映了怎样的趋势？止跌回升态势未来又该如何持续？《新闻1+1》邀请中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯，共同关注：中小企业发展指数，开始“止跌回升”！

　　1月中国中小企业发展指数

　　2月15日，中国中小企业协会发布，今年1月份中国中小企业发展指数为88.9，虽然仍在景气临界值100以下，但上升幅度达到近两年来最高。交通运输和住宿餐饮业在1月份中小企业的发展中，发挥了不小的带动作用。1月份中小企业发展，释放哪些信号？点击视频，一起关注。

　　1月份中国中小企业发展数据，劳动力指数和资金指数的上升带动良性循环

　　中国人民大学国家中小企业研究院副院长 孙文凯：劳动力指数的上升，反映的是相比于上个月就业量的增长。随着服务业，特别是交通运输、住宿餐饮代表的服务业的景气，吸纳就业实际上在上升，当前从宏观上来看，服务业吸纳就业已经接近了50%，它是最大的吸纳就业的源头。劳动力指数的上升，反映的是这些行业恢复带动就业的一个增长。资金指数的上升，说明随着经济景气的向好，企业越来越有信心，有信心对应的就会转化成投资意愿，投资意愿需要融资去扩张，反映了由信心转化为投资，转化为扩张需求，从而带动融资需求扩张。

　　1月份中国中小企业发展数据，成本指数上升是否意味着中小企业依然面临较高的生产经营成本？

　　中国人民大学国家中小企业研究院副院长 孙文凯：对于成本指数的上升，不能用过度悲观的视角去看待，因为成本的上升反映的是企业总成本的上升，实际上反映的是复工复产带来的投入上升。总成本的上升，在过去相当长一段时间取决于两个最主要的因素，一是原材料价格的上升，二是人工成本的上升。近段时间，大宗商品价格是稳中回落的，工业品出厂价格指数也在回落，那么主要成本的上升应该是复工带来的劳动投入上升。当然还有一些其他因素带来的成本上升，比如说一些优惠政策，实际上是在去年年底有一部分优惠政策是到期的，到今年会有一部分调整，这样也带动了企业成本的上升。

　　1月份中国中小企业发展数据，劳动力市场需求上升，供应下降，怎么看？

　　中国人民大学国家中小企业研究院副院长 孙文凯：总量上，在2013年之后，我们的劳动年龄人口的总量在下降，传统的劳动力供大于求的现象已经有所改变。在结构上，制造业劳动人口年轻化，但年轻劳动力现在越来越偏向于不进入制造业，所以一些制造业企业确实面临一定的供需缺口。随着三年疫情的影响，整体失业率还是在一个比较高的位置，劳动参与率也不高，很多的劳动力实际上并没有充分利用。从长期来看可能是劳动力不足，但是从当前来看，我们还是要鼓励内需促进就业，特别是解决结构性的供需问题。

　　疫情期间出台的中小企业帮扶措施，在今年是否要延续？延续的必要性是什么？

　　中国人民大学国家中小企业研究院副院长 孙文凯：1月中旬，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，这里面提到了很多应该进一步加大落实的措施。主要包括税费减免的继续执行，当然也有一些适当的回调，该优化的优化，该延续的延续；包括小规模纳税人的增值税率是往回调了一点，所得税的优惠是延续的，还包括融资方面的一些贴息政策，降低企业融资成本政策，这些政策都是继续支持中小微企业可以延续的政策。

(责编：赵竹青、陈键)
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