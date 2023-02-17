原标题：暖心又便捷 农行“云专家”进驻网点“智慧货架”

近日，农业银行远程“云专家”进驻网点“智慧货架”，首批在农行四川、福建、新疆等分行辖内网点上线运营。农业银行通过组建“云专家”专业服务团队，为到访网点的客户提供线上化、集约化、可视化的金融咨询服务。

远程“云专家”是农业银行运用金融科技手段，通过视频直连方式为基层网点及客户提供业务支援的远程金融服务，助力基层网点解决业务经营中遇到的实际难题，提升金融服务水平。

网点“智慧货架”是农业银行首创的网点“生活+金融”多元化服务平台，借助网点多媒体屏幕模拟“货架”，集中展示金融产品、周边商户生态圈以及网点金融场景，为客户提供更加便捷、友好、丰富的综合服务。

“云专家”与“智慧货架”相结合，是农业银行为不断增进人民群众金融服务获得感、幸福感、安全感而创新推出的一项特色金融服务，到访网点的客户在需要帮助时可通过“智慧货架”一键直达“云专家”，原来“看不见”“摸不着”的产品和服务立刻变得可听、可视、可体验。

农业银行目前已在客户经理移动营销宝、移动营销PAD、超级柜台、掌上银行等渠道推出了远程视频服务，还结合基层网点和客户需求，提供了藏语、彝语、维吾尔语、蒙古语等少数民族语言支持。

农业银行相关负责人表示，“云专家”进驻“智慧货架”，是农业银行积极践行以人民为中心的发展思想，把“为民情怀”落实到金融服务全过程的重要举措，有效增强了网点客户服务能力和业务分流效率，为客户带来更暖心、便捷的远程金融服务。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经