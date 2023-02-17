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第三届BEYOND国际科技创新博览会将于5月举办

2023年02月17日16:22 | 来源：环球网
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原标题：第三届BEYOND国际科技创新博览会将于5月举办

　　2月16日，由澳门科技总会作为主办单位的第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）新闻发布会于北京举行。BEYOND Expo 2023将于5月10日-13日在澳门举办，主题定为“重义科技Technology Redefined”。

　　BEYOND国际科技创新博览会联合发起人卢刚介绍：“BEYOND 2022年打破了虚拟和现实的边界，成为全球第一个规模最大的元宇宙形式的科技博览会，其五大行业峰会线上浏览量也突破了一亿次。”

　　中国中小企业国际合作协会驻会副会长兼秘书长单立坡在致辞中提到，BEYOND国际科技创新博览会的举办为中小企业搭建高水平国际交流合作的平台，更好地助力中小企业融入全球的价值链。

　　会中，国务院国资委规划发展局副局长朱凯表示，支持中央企业与澳门各界一起以本届博览会为平台，聚焦可持续发展、生命科学、消费科技等主题，在信息通信、人工智能、基础软件、智慧城市等领域加强同各相关单位的合作。以科技赋能现代产业体系建设，支持澳门经济适度多元发展，高质量参与共建“一带一路”，更好服务构建新发展格局。

　　展望2023，卢刚认为，BEYOND Expo将聚焦三大子品牌可持续发展、生命科学、消费科技。每一个子品牌都会有它独立的展区，每个展区都会设立独立的会场。同时，BEYOND Expo今年会有更多的国际化内容，帮助更多的中国企业讲好中国故事，走向国际舞台。

(责编：曹淼、李源)
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