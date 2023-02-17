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我国银行理财市场投资者数量达9671万

2023年02月17日19:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月17日电（记者李延霞）银行业理财登记托管中心17日发布的报告显示，截至2022年底，我国持有理财产品的投资者数量为9671万个，较年初增长18.96%。

　　《中国银行业理财市场年度报告（2022年）》显示，理财新规发布以来，银行理财产品投资门槛大幅降低，产品种类不断丰富，投资者数量持续增长。截至2022年底，个人理财投资者数量为9575.32万人，占比99.01%。

　　报告显示，截至2022年底，全国共有278家银行机构和29家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.47万只，较年初下降4.41%；存续规模27.65万亿元，较年初下降4.66%。

　　从产品类型看，理财产品净值化转型成效显著。报告显示，截至2022年底，净值型理财产品存续规模26.40万亿元，占比为95.47%，较去年同期增加2.52个百分点。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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