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神十四航天员乘组与记者见面会举行

2023年02月18日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月17日电  （记者刘诗瑶）2月17日下午，在神舟十四号航天员乘组从太空返回75天后，中国航天员中心在北京航天城举行乘组与记者见面会。这是神舟十四号乘组返回后，首次与媒体和公众正式见面。

　　见面会上，有关专家介绍了乘组返回后的恢复情况及后续打算。据悉，乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复、疗养恢复、恢复观察三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员情绪稳定、心理状态良好，体重稳定在飞行前水平，肌肉力量、耐力和运动心肺功能储备得到了进一步恢复，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月18日 05 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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