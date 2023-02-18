西藏首条特高压直流输电工程开工
2023年02月18日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报拉萨2月17日电 （记者鲜敢）2月16日，金上至湖北±800千伏特高压直流输电工程开工，这是金沙江上游清洁能源基地配套的首条特高压直流输电工程，也是首条进入西藏的特高压直流输电工程，对金沙江上游清洁能源基地和西藏清洁能源发展具有战略性、标志性意义。
据悉，金上至湖北直流输电工程额定电压±800千伏、额定容量800万千瓦，线路全长1901公里，途经西藏、四川、重庆、湖北4省（区、市），送端在西藏昌都和四川甘孜分别建设两座换流站，配套送出金沙江上游川藏段梯级水电和新能源，受端在湖北黄石建设大冶换流站，接入华中特高压交流骨干网架。工程建成后，每年可向华中输送金上清洁电力近400亿千瓦时。
(责编：卫嘉、白宇)
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