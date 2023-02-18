本报电 （王鹏、刘希欣）近期，山东青岛自贸片区创新打造新型离岸贸易“山东模式”，即“政府政策引导+外管精准辅导+银行深度服务+平台全景验真+企业创新作为”的新型离岸贸易生态体系。

据了解，该新型离岸贸易生态体系以政府政策引导为先。青岛自贸片区出台山东省首个《关于支持新型离岸国际贸易发展的若干意见》，涵盖体制机制、政策扶持、平台搭建、市场主体、银行、外管、人才等方面，并为重点企业配备政策服务专员，进行政策宣传、个性化服务，及时收集企业反馈意见，实时进行调整。

“外管精准辅导”方面，青岛市出台《关于支持中国（山东）自由贸易试验区青岛片区建设的意见》，支持新型离岸贸易发展，并为企业提供个性化业务辅导，详细梳理业务流程，精准风险点预警，确保每笔业务顺利完成。

“银行深度服务”上，银行机构动态跟进企业新型离岸贸易业务全流程，协助制定新型离岸贸易结算服务方案，创新简化业务审核流程，解决新型离岸贸易结算手续多、效率低等痛点、堵点问题。据介绍，支持政策出台后，企业通过网银或者手机银行即可线上提交结算申请，单笔离岸转手买卖业务结算办理时间从原来的一小时缩短至10分钟，大大提升了青岛自贸片区跨境贸易便利化水平。

“平台全景验真”，即青岛自贸片区打造新型离岸贸易综合服务平台“离岸达”，接入国际航运、物流、港口及世界主要国家海关数据，利用大数据、区块链技术，引入人工智能风控系统，进行事前事后多节点研判、预警，提升贸易信息精准度，破解离岸贸易审核难题。目前，“离岸达”已获取境外近60个国家海关进出境货物详情数据，拥有23万多条集装箱和散货船舶资料及世界6000个主要港口数据，签约16家银行和11家离岸贸易企业，核验金额2.45亿美元。

“企业创新作为”方面，山东能源、山港国贸等具备全球资源配置能力的主体探索新型离岸贸易业务创新发展。新型离岸贸易生态体系使得青岛自贸片区新型国际贸易产业得到快速发展，占全省80%多。

(责编：卫嘉、白宇)

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