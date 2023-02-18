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我科学家率先绘制完成家鸡基因组完整图谱

2023年02月18日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社重庆2月17日电  （记者柯高阳）记者从西南大学获悉，我国科学家以中国特有家鸡品系胡须鸡为材料，在国际上率先绘制完成家鸡的全基因组完整图谱，实现了基因组图谱绘制技术首次在经济动物中的应用。相关研究成果已于近期在《美国科学院院刊》在线发表。

　　“鸡是最重要的脊椎动物模式生物之一，但其基因组还不够完整。”论文通讯作者、西南大学生命科学学院教授徐洛浩说，目前全球已培育出数百种不同用途的家鸡品种，我国肉鸡自主育种由于起步晚、种质资源积累不足，与欧美发达国家相比仍有差距。分子育种技术的发展有望加速肉鸡育种进程，但其依赖的家鸡全基因组图谱目前仍不完善。

　　徐洛浩和扬州大学常国斌教授带领的研究团队历经两年多时间，在采集到惠阳胡须鸡家系样品后，利用长读长测序技术完成一只母鸡的全基因组图谱绘制，鉴定了原先基因组组装中所缺失的6条染色体。在此基础上，研究团队还阐明了家鸡着丝粒的起源、序列构造及多样性，精细刻画了W性染色体的表观遗传学特征。

(责编：卫嘉、白宇)
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