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首个甲醇制氢加氢一体站投用

2023年02月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月17日电  （记者廖睿灵）记者从中国石化获悉，国内首个甲醇制氢加氢一体站于日前在辽宁大连投用，该站由中石化燃料油公司大连盛港油气氢电服综合加能站升级而来，每天可产出1000公斤99.999%高纯度氢气。综合考虑制、储、运成本，该制氢装置相比加氢站传统用氢方式成本可降低20%以上。

　　甲醇制氢是制氢的一种技术路线。作为全球最大的甲醇生产国，中国占全球甲醇产能的60%，甲醇来源丰富、成本低廉，常温常压下作为液体便于储存和运输。但目前国内加氢站主要依靠长管拖车运输，受设备影响，氢气运输往往成本高、装卸时间长且综合能效低。

　　中国石化甲醇现场制氢项目提供了可行的解决方案。一方面，模块化建站模式易于推广复制。该座站内甲醇制氢加氢装置产氢能力为每小时500标准立方米，建设采用“撬块化建站模式”，场地利用率为全国最高，主体装置占地仅64平方米，而同等制氢规模的传统设备占地面积超500平方米。另一方面，甲醇成本较低且运输更加经济便捷，站内制氢加氢降低了储氢能力的要求，使成本大幅度降低。

(责编：卫嘉、白宇)
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