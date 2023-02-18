湖北通山大幕山抽水蓄能电站开工
2023年02月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （杜嘉怡）湖北通山大幕山抽水蓄能电站开工启动仪式2月16日举行。湖北通山大幕山抽水蓄能电站工程是国家能源局“十四五”重点实施项目，规划装机容量140万千瓦，年发电量15.6亿千瓦时，年抽水电量20.8亿千瓦时。
据介绍，该项目筹建期24个月，主体工程施工期76个月，计划于2030年投产发电。电站建设可带动当地基础设施建设和相关产业发展，建设期年均间接提供各类就业岗位约4000个，增加地方财政收入约1.5亿元。
国网咸宁供电公司相关负责人介绍，抽水蓄能电站如同一个“超级充电宝”。利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期时，再放水至下水库发电，是助力绿色低碳转型、构建新型电力系统的重要组成部分。大幕山抽水蓄能电站整体调节能力可达到280万千瓦，每年可节省系统标煤消耗53万吨，减排二氧化碳139.8万吨。
(责编：卫嘉、白宇)
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