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新疆全方位夯实粮食安全根基

2022年增加播种面积93.34万亩，增产77.72万吨

2023年02月18日08:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报乌鲁木齐2月17日电  （记者杨明方、李亚楠）天山北麓，厚厚的雪被下，优种冬小麦在高标准农田里积蓄生机，静待春暖花开。新疆去年完成冬小麦播种1200余万亩，同比增加75万亩。牢记习近平总书记“粮食安全是‘国之大者’”的殷殷嘱托，新疆维吾尔自治区党委和政府坚决扛起保障粮食安全责任，全方位夯实粮食安全根基。2022年，全区粮食播种面积达3650.85万亩，较上年增加93.34万亩，增长2.6%；粮食增产77.72万吨。

　　新疆深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续加大耕地建设和保护力度，强化农业科技和装备支撑，粮食综合生产能力不断提高。

　　坚持建设与改造提升并重，新疆将高标准农田建设投入标准提高到每亩1550元，2022年建成高标准农田715.38万亩。目前，全区高标准农田面积达5000多万亩。

　　“以前各种各的，东一块西一块，大机械进不去，种地主要靠人工。”昌吉回族自治州奇台县半截沟镇腰站子村村民高琦说：“村里成立农业服务专业合作社后，流转土地建设高标准农田。如今，播种机有北斗导航引导，灌溉有水肥一体化节本增效新技术，喷药、施肥用上了无人机。”

　　依靠农业科技和装备，越来越多的种粮农民挑上“金扁担”。新疆累计选派科技特派员近8000名，深入基层推广应用新技术。目前，全区小麦、水稻、玉米综合机械化率已分别达到98.9%、94%、89.7%。2022年，全区粮食平均单产每亩496.73公斤，较上年增加8.8公斤。

　　种子是农业的“芯片”。近年来，新疆加快发展现代种业，不断提升育种创新能力。目前，全区粮食生产良种覆盖率达99%以上，北疆玉米“吨粮田”面积超过60%，均达全国领先水平。

　　“使用新品种后，亩均收益提高约200元。”博尔塔拉蒙古自治州博乐市小营盘镇玉米种植户苏杰说：“今年种植粮饲兼用型新品种，可用于粮食加工和青贮饲料生产，哪个价格好就按照哪个卖，不仅产量增加，综合效益也稳步提升。”

　　高效用水，让新疆农业高质量发展有了更坚实的保障。新疆设立自治区水资源管理委员会，推动建立全区统一的水资源管理体系，加快推进重大工程建设。2022年，全区供应灌溉用水增加49.54亿立方米，增加农作物播种面积301万亩。

　　“全面贯彻落实党的二十大精神和中央农村工作会议精神，新疆将深入实施粮食产能提升行动，依靠主攻单产稳定小麦总产，多措并举扩大种植面积，今年粮食产量力争达到2000万吨左右。”新疆维吾尔自治区农业农村厅厅长库尔班江·胡土勒克表示，未来要逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，不断提高产量，为保障国家粮食安全作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月18日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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