杨梅鱼

近日，河南省政府派出9个工作组赴17个省辖市和济源示范区、航空港区，聚焦政策措施落实、接续实施重大项目集中攻坚等开展督导服务。第一工作组提出“只有心中有数，才能发现实情，进一步精准开方，帮到点子上”，他们实地走访39个企业、89个项目，与112个企业负责人进行面对面座谈，对企业提出的个性问题和行业发展共性问题现场办、精准帮，让人们印象深刻。

一把钥匙开一把锁。不同地区的情况千差万别，不同企业面对的问题不尽相同，很难做到“一招鲜吃遍天”。只有做好“精准”文章，在“精准”上下足功夫，才能让助企惠企政策更科学、更有效，让促发展工作更有针对性、实效性。事实上，在“精准”上用力的过程，本身也是了解情况、发现问题、寻找思路的过程。在这个意义上，“精准”是抓经济、促发展的一个重要方法论。

习近平总书记强调：“‘致广大而尽精微’是成事之道。”“精准”之处见真章。从为经营主体减负纾困，到支持稳岗扩岗，再到优化营商环境，在“精准”上持续用力，主动服务、靠前服务，靶向发力、精准施策，必能更好为企业解难题、办实事，不断提振发展信心。

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 01 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经