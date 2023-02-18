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健全体制机制  提升财会监督效能（政策解读）

——财政部相关负责人就《关于进一步加强财会监督工作的意见》答记者问

本报记者  曲哲涵
2023年02月18日08:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》（以下简称《意见》）。财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督，是党和国家监督体系的重要组成部分。

　　此次出台的意见有何重要意义？提出了哪些目标？部署了哪些重点任务？财政部相关负责人回答了记者的提问。

　　“党的十八大以来，财会监督在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。”该负责人说，但也要看到，财会监督工作还存在监督体系尚待完善、工作机制有待理顺、法治建设亟待健全、信息化水平不高等问题和短板。同时，财经纪律松弛现象不同程度存在，违规使用财政资金、财务造假多发、会计信息失真、部分中介机构“看门人”职责失守等问题，严重违反国家财经纪律，扰乱市场经济秩序，亟须强化监督和治理规范。

　　“随着全面深化改革向纵深推进，健全完善党和国家监督体系进入系统集成、协同高效的新阶段。”该负责人说，《意见》对新时代建立健全财会监督体系、完善工作机制等方面作出了顶层设计，对进一步健全党和国家监督体系、推进国家治理体系和治理能力现代化，对进一步推进全面从严治党、维护中央政令畅通，对进一步健全财政职能、加强财政管理、严肃财经纪律、维护财经秩序等方面都具有重要意义。

　　“新时代财会监督不是传统意义的财政监督、财务监督和会计监督的简单加总，而是三者的有机融合和凝练升华，是涵盖了财政、财务、会计监督在内的全覆盖的一种监督行为。《意见》为财会监督赋予了新的定位，即党和国家监督体系的重要组成部分，在党和国家监督体系中发挥基础性、支撑性作用。”该负责人说。

　　《意见》提出了到2025年的主要目标。要构建起财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系；基本建立起各类监督主体横向协同，中央与地方纵向联动，财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制；财会监督法律制度更加健全，信息化水平明显提高，监督队伍素质不断提升，在规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要保障作用。

　　重点任务有以下方面：一是保障党中央、国务院重大决策部署贯彻落实；二是强化财经纪律刚性约束；三是严厉打击财务会计违法违规行为。“针对财经领域的突出问题，要求切实加大监督力度，为确保中央决策部署贯彻落实、严肃财经纪律、维护财经秩序提供坚强保障。”该负责人表示。

　　该负责人表示，《意见》是指导当前和今后一个时期全国财会监督工作的纲领性文件，要抓好贯彻落实。一是加强宣传引导。二是加强组织领导，推动各地区各部门明确职责分工，结合实际制定具体实施方案，确保各项工作任务落实落地。三是夯实工作基础，推进财会监督法治建设，加强财会监督队伍建设，统筹推进财会监督信息化建设，提升工作效能。四是加强督促指导。“对于贯彻落实财会监督决策部署不力、职责履行不到位的，将严肃追责问责。”该负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月18日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)
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