本报记者 尚杰

原标题：新疆：口岸经济开门红

【坚定信心 勇毅前行 】

坐落在祖国西北端的新疆塔城地区，有着500多公里的边境线，是座典型的边城。其所辖的巴克图口岸，更是有着260年的通商历史。近日，记者在口岸车辆检验出入境通道看到，一辆辆装满货物的运输车辆正在有序排队通行。

“新春伊始，巴克图口岸迎来了开门红！”塔城地区口岸管理委员会党委委员、副主任贾兴玲掩饰不住兴奋：今年1月，巴克图口岸累计出入境车辆3862辆，同比增长156%；进出口货物3.41万吨，同比增长125%；货值12.57亿元，同比增长75%。而这一成绩，是在去年高位运行的基础上取得的。2022年，巴克图口岸进出口货物34.56万吨，同比增长65%，货值144.4亿元，同比增长25%，创造口岸自1990年开关以来最高纪录。

在对外贸易面临诸多挑战压力的背景下，巴克图口岸缘何能逆势上扬？在贾兴玲看来，这得益于新疆塔城重点开发开放试验区（以下简称“试验区”）带来的发展机遇。2020年12月，该试验区正式获批，成为中国西北地区首个沿边重点开发开放试验区。塔城地区依托巴克图口岸启动试验区先行发展区建设，积极推动“口岸通道经济”向“产业经济”“口岸经济”的转变。

出口商品进一步多元。在原有小家电、服装鞋靴的基础上，风机装备、新能源汽车等大型机电以及跨境电商包裹增长迅速，货值大幅增加。特别是成品车辆，去年1月的出口量仅有10辆，今年1月迅速飙升到1456辆。

通关效率进一步提升。塔城地区口岸管理委员会不断优化通关流程，提升通关能力，为外贸企业提供上门服务、预约通关、提前查验、开辟“绿色通道”、快速放行等“量身服务”，全面恢复货运直通货场模式，确保快验快放、快进快出。年进出口货量首次突破20万吨，达到34.56万吨。

口岸经济加速形成。行走在试验区先行发展区，塔吊林立，一个个大个头项目初露峥嵘：三一重能风机叶片项目、水电四局塔筒光伏支架、国际路港项目即将完工；金风科技风电高端装备“碳中和”智慧园、闽商智能产业园、瑞勒姆风机轴承等项目即将开工建设；国际物流园、大宗农产品交易市场等项目积极推进，为发展口岸经济提供产业支撑。

“今年，我们将以试验区先行发展区建设为引领，加快形成一批示范性、引领性、标志性可视化成果和制度创新成果，努力开创试验区高质量发展新局面，加快打造内陆开放和沿边开放的高地。”塔城地区口岸管理委员会党委副书记、主任李存鹏说。

(责编：孙红丽、杨迪)

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