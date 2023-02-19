数据来源：生态环境部

制图：张丹峰

本报北京2月18日电 （记者刘毅、寇江泽）记者从近日召开的全国生态环境保护工作会议获悉：2022年，美丽中国建设扎实推进，全国主要污染物排放量继续下降，生态环境质量改善目标顺利完成，生态环境保护工作取得来之不易的新成效。

生态环境部介绍，2022年，全国新增25个城市纳入北方地区清洁取暖支持范围，累计完成2.1亿吨粗钢产能全流程超低排放改造和4.6万余个挥发性有机物突出问题整改。持续推进长江、黄河、渤海入河入海排污口排查整治，启动黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价，推进县城及县级市黑臭水体整治，划定乡镇级集中式饮用水水源保护区，实施入海河流水质改善行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。全国新增完成1.6万个行政村环境整治。全面启动“无废城市”建设，将14种新污染物纳入重点管控清单。

据介绍，10年来，我国持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，污染防治攻坚向纵深推进，生态环境质量改善成效显著。全国重点城市PM2.5平均浓度下降57%，地级及以上城市2020年至2022年连续3年PM2.5浓度值，都降到世卫组织所确定的35微克/立方米第一阶段过渡值以下，2022年全国地级及以上城市空气质量优良天数比例达86.5%，我国成为全球大气质量改善速度最快的国家。

10年来，全国地表水优良水质断面比例提高23.8个百分点，达到了87.9%，已接近发达国家水平。长江干流连续3年全线达到Ⅱ类水质，黄河干流首次全线达到Ⅱ类水质。全国近岸海域水质优良比例提高17.6个百分点。地级及以上城市建成区黑臭水体基本消除。10年来，我国顺利实现固体废物“零进口”目标，土壤和地下水环境风险得到有效管控，农村生态环境明显改善。

生态环境部表示，2023年将深入推进环境污染防治。

推进蓝天保卫战——推动天然气管网等环境基础设施建设，因地制宜有序推进北方地区清洁取暖，推进重点行业超低排放改造和综合治理，开展挥发性有机物深度治理，深化重点区域大气污染联防联控，实施噪声污染防治行动计划。

推进碧水保卫战——推进长江流域水生态考核试点，全面实施入黄支流消劣整治，组织开展城市（含县城）黑臭水体整治行动，巩固提升饮用水安全保障水平，全面加强海水养殖、海洋工程和海洋倾废、海洋垃圾监管。

推进净土保卫战——强化土壤污染源头管控重大工程项目实施成效，加强在产企业和关闭搬迁企业地块土壤污染管控，开展地下水污染防治重点区划定，持续推进农村环境整治。加强固体废物和新污染物治理，深入推进“无废城市”高质量建设，深入推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，启动新污染物治理试点工程，深入开展重点行业重金属污染防治。

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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