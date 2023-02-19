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浙江义乌探索形成党建引领、高效运转的服务和管理体系——

多方参与形成合力  增强动能推动发展（新时代新征程新伟业）

本报记者  窦  皓
2023年02月19日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江义乌国际商贸城，上午9时，商户们陆续打开铺门，开始一天的忙碌。店面的货架上，琳琅满目。

　　“最近行情怎么样？生产生活方面有没有困难？”循声望去，经营电子设备近30年的王国田开始了工作。王国田是国际商贸城第六党支部书记，除了打理自家生意，他每天都会将所负责区块里的80家商铺挨个儿走一遍。

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出：“各级党组织要履行党章赋予的各项职责，把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实好，把各领域广大群众组织凝聚好。”

　　义乌国际商贸城是义乌中国小商品城的构成主体。作为全球最大的小商品批发市场，义乌中国小商品城有7.5万个经营摊位，每天有20多万人在这里从事传统批发零售业务，经营26个大类、210万个单品，还有约24万家网商在这里从事电子商务。如今，义乌中国小商品城不仅在发展上走在前列，还在党建工作上形成了一套党建引领、高效运转的服务和管理体系。

　　联系万千商户

　　走进市场，宽敞明亮的空间里，党建元素处处可见。市场入口处的触摸屏，密密麻麻显示着电子摊位图，其中党员经营户的红色标识十分醒目。不少商户门前，“共产党员示范岗”的红色牌匾同样让人眼前一亮。

　　“这是我的党群联系卡，有问题就打这个电话。”王国田递来一张写有个人信息的卡片。“装修许可怎么审批？”“经营范围发生变化如何更改？”采访间隙，不时有人给王国田打电话。

　　党的二十大报告提出：“加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。”义乌制定了12条市场党建标准，把市场中党员的组织生活、志愿服务、遵章守纪等情况作为党员星级评定的重要依据。在王国田的办公桌上，还放着几份经营户新近递交的入党申请书。

　　王国田所在的第六党支部有26名正式党员，每名党员就近联系50个至200个非党员商户。

　　这天，王国田到店讲解商城给予商户店铺租金减免的新政策。回到店里，王国田还要将收集到的尚未解决的问题记下来，准备在和大家集中讨论。相关信息都会在党建园地及时公开，接受商户监督。

　　王国田认为，经营户留住了，人气搞上去了，大伙儿的生意一定会越来越好。

　　“义乌市场的党建如同一根红线，不断延伸的同时，串起了商户，也赢得了客户。”王国田说，如今，小商品城党委拥有33个党支部、549名在册党员，700余名流动党员。“商户们来自五湖四海，党员星级评定有利于调动流动党员的积极性，普通商户向党组织靠拢的积极性也更高了。”

　　提升治理水平

　　拿到新修好的皮鞋，又得到150元的差价，义乌市民张东站对处理结果表示满意。

　　原来，张东站在国际商贸城五区一楼买的皮鞋半个月后鞋面开裂，要求商家退货退款。但商家希望寄回意大利鉴定原因后做修复处理。在商城马来西亚商品经营户、义务消费维权服务队成员朱可的调解下，双方的纠纷最终化解。

　　“洪书记帮大家解决了很多矛盾纠纷，我也想出把力。”朱可所说的洪书记，是五区党支部书记洪兵。在洪兵的带领下，商户的整体素养稳步提升，涉及市场管理的各类问题，都能第一时间得到解决。

　　“多方参与、整合力量，才能管理到位、形成合力。”说起这支义务消费维权服务队，洪兵这样总结。市场里的社会共治力量不只这一支。

　　临近饭点，洪兵带记者来到国际商贸城一区二楼的一家快餐店。干净的店面里桌椅摆放得整整齐齐，就餐的顾客来来往往。“这可是咱们‘商城先锋体验官’的功劳！”洪兵说。

　　原来，为加强管理，党支部把采购商、快递员、带货主播等群体也吸收进来，对市场内各个经营主体的服务工作进行评价、督促，眼前这家曾经生意不温不火的餐厅也因此成为了网红店铺。

　　如今，小商品城组建了义务消费维权服务队、诚信经营示范队、转型发展先锋队、信义规则宣传队、文明创建督导队、公益志愿服务队6支队伍，146名党员和志愿者深度参与市场诚信示范、消费维权、党群共治、文明创建、转型助力等多个方面的发展。截至2022年底，累计开展活动215场，服务商户12万人次，成功调解消费纠纷152起，为消费者挽回经济损失约48万元。

　　“党的二十大报告提出‘健全共建共治共享的社会治理制度’，这为提升市场治理水平指明了方向。”义乌中国小商品城党委书记王松兵说：“我们把党建工作和群团工作结合起来，让更多的人参与进来。”

　　如今，市场通过汇聚中国小商品城党委、商城集团党委和周边70余个党组织的力量，带动工团妇等500余个社会组织，多方力量下沉一线，形成了合力解决问题的“市场服务共同体”，这里的人气更旺了。

　　引领转型升级

　　“电商如何起步？产品如何筛选？供应链如何做好管理？”在国际商贸城一区第三党支部的活动室内，党员桂海琴带着自己的电商团队给经营户们分享直播运营技巧，台下既有各个区域的经营户，也有周边慕名前来的商户。

　　桂海琴的商铺主营水杯、保温杯和保温壶。店门口，一块牌子上写着“欢迎主播到店直播”。

　　“这样的保温杯你喜欢吗？一键弹盖设计，包邮送到家。”直播间里，6名主播在轮流上阵，最多时有上万人同时在线观看，一天下来少说也有几千单。

　　2018年底，桂海琴在跟客户洽谈中听说了这一新的经营方式，深入了解后，组建了专业的直播团队。

　　“大家此前做的都是传统渠道，网商这个大潮咱可得抓住！”党支部会议上，桂海琴的提议得到了大家的广泛认可。可一个人的力量毕竟有限，通过向上级党委反馈，中国小商品城党委联合商城集团党委召集相关单位，联系义乌机电技师学院等培训机构，多方强强联合，一场场介绍会、培训会、洽谈会办了起来，有意向的经营户们一起学习，第一批尝试直播卖货的经营户就此诞生。

　　如今，桂海琴所在的片区，已经成为市场直播最活跃区域，成交量直线飙升。原本下午5时关门的商城里，在晚间还不时能看到亮灯的店铺和灯光下卖货、打包的主播。

　　饰品配件经营户徐素珍是桂海琴的徒弟，她做了20年外贸，如今线上渠道的订单已经占总订单数的近70%，不仅营业额比之前更高，而且现金回款更快。

　　党的二十大报告提出“建设高标准市场体系”。靠着“线上+线下”协同销售的经营模式，桂海琴的经营规模越做越大。如今，在中国小商品城党委和商城集团党委的推动下，由业主单位商城集团出资，集展示、支付、直播、地图导航，以及市场业务办理、采购商服务等功能于一体的线上市场综合贸易服务平台运转良好，去年的交易总额突破300亿元。

　　不仅如此，随着网商群体越来越多，义乌市整合线上线下党建资源力量，形成市委两新工委统筹指导、网信办牵头协调、业务主管部门具体负责的互联网大党建工作体系。2022年中国小商品城市场交易额为2020.87亿元，同比增长8.25%，快递业务量达到92.96亿件，市场转型升级效果明显。

　　“在党的二十大精神指引下，党委引领，党员带动，这种广泛又坚强的组织体系，让市场治理‘如身使臂，如臂使指’，增强动能推动发展。”义乌市委组织部常务副部长程亮说，从电子商务、市场采购，到直播电商，党建引领转型升级，正是义乌市场勇立潮头的关键所在。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月19日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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