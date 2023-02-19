陈柏年

8年前大学毕业时，我本有机会谋到一份城里的工作，后来还是决定返回家乡甘肃省兰州市皋兰县石洞镇，发展特色农产品加工产业。

当时，亲朋好友鲜有人看好我的创业前景，父亲更是坚决反对，他希望我能在城市安家立业，不要回来折腾。多年过去，我在老家创办的公司已成长为年销售额近千万元的新锐企业，并带动周边村民共奔富裕路。

万事开头难。我的大学专业是会计学，跟农业八竿子打不着，可我从小便爱往乡下跑，跟随父辈种庄稼、收小麦，对农业既熟悉，又有感情，深知农产品要想受欢迎，必须从源头把好质量关。起初，我信心满满地流转了800亩土地，全部种植家乡的特色小麦。然而由于土地分散、管理粗放，3年下来赔了10多万元。痛定思痛，我带领团队成员找差距、寻帮助，最终敲定订单种植的合作模式，由种植大户承包经营，每年按时保量完成种植任务。合作带来的结果是双赢，农户吃下“定心丸”，销路稳定有保障；我们原先担心的原料品质得到提升，可以专心负责生产加工和市场开拓。

创业路并不好走。刚开始，公司只能磨面粉、压面条，生产多靠人工，成本居高不下，产品缺乏竞争力。我外出考察学习了一圈，回来后决定重新投资700多万元引进设备，彻底升级改造生产线。现在，整个生产过程70%以上实现自动化，小麦从入库到包装成产品，效率提高了3倍以上。

为守护“舌尖上的安全”，公司在密闭车间安装了新风系统，避免自然通风带来的蚊虫和扬尘污染。冬天，村里的气温最低能降到零下十几摄氏度，我们又增设了地暖，使车间温度保持在15摄氏度左右，从而保证面条筋道的口感。

创业若想成功，除了产品质量过关，还要受到市场认可。在省内，我们推动产品进商超、入粮油市场。在省外，我们转变思路，逛展会、开面馆，马不停蹄地谈合作、找项目，慢慢打开销售局面。目前，我们每年能卖出近20万箱长寿面。

公司不断发展壮大，让我们回馈村民的底气更足。近些年，我们与周边农户累计签订了5200亩的订单种植合同，建成了6000平方米的集面粉、面条、麦片、胡麻油为一体的生产园区，吸纳40余名村民参与进来，实现家门口务工，人均年收入突破4万元。在政府帮助下，我们还去农科院学习、到高校培训，利用项目帮扶资金，持续丰富产品种类。如今，公司研发的40多款新产品陆续上市，广受市场青睐。

8年一路走来，我感触颇深的是：农村发展空间广阔、大有可为，我会坚定留下来，努力成为乡村振兴的排头兵。现在除了我，公司还有两名大学生，对人才的吸引力越来越强。未来，我们计划推出一些方便食品，抓好“粮头食尾”和“农头工尾”，进一步延长产业链，做大做强农产品加工产业，拓宽乡亲们的增收渠道。

（作者为兰州麦粒香食品有限责任公司负责人，本报记者赵帅杰采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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