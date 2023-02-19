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空军工程大学作战筹划与任务规划实验室——

科研瞄准实战“靶心”（国防视线）

吴  曦  张英卓
2023年02月19日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　寒假期间，空军工程大学空管领航学院作战筹划与任务规划实验室里灯火通明，实验室的教员们坚守岗位、精神专注。

　　“我们是开展作战筹划与任务规划的团队，要在战争中充当‘军师’‘先行者’的作用。对于我们来说，实验室就是没有硝烟的战场。”学科带头人杨任农说。

　　戈壁大漠，一场红蓝对抗演练激战正酣。扮演红方的某旅，在第二个演习日出现失利。面对不利开局，该旅借助一套作战筹划与任务规划系统，白天过招，夜晚复盘，不断根据实际情况迅速调整作战计划，最终顺利突防、精确命中。

　　得知这一结果后，作战筹划与任务规划实验室的科研骨干王瑛松了一口气。数年来，她总是带队奔走在部队、院校和研究所之间，将一套套系统部署到天南海北的一线部队，一次次将课堂和实验场所开设到部队。王瑛说：“面向未来战场，我们要努力让这套作战筹划与任务规划系统不断完善，发挥出更大作用。”

　　为了实现这个目标，作战筹划与任务规划实验室的教员们勇往直前、步履不停。没有案例、经验，大家便深入一线部队，向官兵问需求、要反馈；没有教材资料，大家便加班加点自主编写；随着系统研发的进展，每周工作7天更是成为常态。他们坚持把科研瞄准实战“靶心”，进行成百上千次的调试，作战筹划与任务规划系统1.0版、2.0版、3.0版……相继更新“出炉”。

　　不求评奖“获得感”，唯求战场“通行证”。项目结题后，他们没有急于报奖，而是把技术研讨会开到部队一线，请官兵来“挑毛病”，让实战演训来检验。

　　几年来，杨任农和团队成员们不断在我军作战筹划与任务规划领域的“无人区”开拓进取，持续培育创新成果。空管领航学院作战筹划与任务规划实验室荣获国家、军队教学成果一等奖，团队成员的研究成果还获得全军科技进步一等奖。

　　“部队战斗力建设的难点，也是我们科研攻关的重点。”杨任农说，“我们要紧贴实战化要求，攻坚克难，不断研究新情况新问题，推动科研创新成果更好转化为战斗力！”


　　《 人民日报 》（ 2023年02月19日 06 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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