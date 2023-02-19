巴基斯坦客商（右一）在第十九届中国—东盟博览会上洽谈生意。

江威颖摄（影像中国）

图古梅（左）在自家农场里查看咖啡树的长势。

受访者供图

第四届进博会上，中外商家在阿根廷食品与红酒展区内进行洽谈。

麦 田摄（影像中国）

在马达加斯加诺西贝，当地工人挑选用于制作精油的花木伊兰伊兰。这种精油产品进入了第五届进博会。

新华社记者 凌 馨摄

第二届消博会共展出国内外品牌2800多个。图为第二届消博会举办地海南国际会展中心。

袁 琛摄（人民视觉）

随着中国成为全球第二大商品消费市场，进口规模持续扩大、结构不断优化，外国不少中小企业通过进博会、消博会等平台或其他渠道进入中国市场，搭上中国这趟发展快车，在满足中国消费者高品质需求的过程中不断成长，为中国消费市场提供更多优质商品。不少企业管理人员纷纷表示，中国市场不断创造发展机遇，是其企业未来发展的信心源泉。

巴基斯坦食品贸易公司——

“我们还要扩大生产规模”

本报记者 程是颉

兔年春节前，巴基斯坦赫博食品贸易有限公司的员工忙得热火朝天。“每年春节前是中国消费者的购买高峰，我们都会尽早将新鲜松子发往中国。”该公司负责人马利克说，近年来，巴基斯坦松子受到越来越多的中国消费者欢迎，公司出口的巴基斯坦松子这两年全部销往中国，但依然供不应求。

“如此广阔的市场让我们兴奋不已，我们还要扩大生产规模！”马利克告诉记者，中国消费者购买力强，给巴基斯坦食品企业带来广阔机遇。从每年9月组织村民进山采集松塔，到取果、粗选、打包，他和同事们一点时间都不愿耽误。

马利克的公司销往中国的松子，来自巴基斯坦西北部兴都库什山脉海拔1800至3500米地区，这里生长的奇尔戈萨松树结出的松子呈瘦长形，长度是普通松子的两倍以上，果仁也更饱满、更富风味。在近几届进博会上，奇尔戈萨松子都备受中国商家、媒体和消费者关注。

“听说奇尔戈萨松子在中国热销，我们赶紧向中国伙伴打听了解。原来，通过直播带货等销售新形态，中国消费者能够更直观地看到奇尔戈萨松子的独特品貌，纷纷下单尝鲜。”马利克说，在中国朋友的推荐下，他早已是直播带货的忠实观众。马利克认为直播带货这种形式能够让消费者与商品产生更强的互动。他也正计划通过直播，向中国消费者展示巴基斯坦北部巍峨壮阔的高山和松林，以及在松林间采集加工松子的全过程。

在马利克看来，中国不仅给巴基斯坦松子带来了巨大的市场，中国消费者对松子品质的高要求，也促进了公司产品质量的不断提升。几年前，巴基斯坦松子取果、选果主要依赖人工，对于松子大小的分级缺乏明确标准，在剔除坏果方面也主要依赖操作员的经验。随着中国合作伙伴越来越了解奇尔戈萨松子的生产过程，一系列专门设计的取果、选果设备被引入生产流程，让松子的生产效率大大提高，坏果率显著下降，产量和质量均大幅提升。

为保障奇尔戈萨松子的原汁原味，马利克一直坚持采用巴基斯坦传统方式炒制松子，但这种炒制方式会让松壳表面覆盖一层灰黑色残渣。目前，马利克正和中国伙伴一起，研究采用新的炒制工艺，在保证原汁原味的同时进一步提升松子品相，提高市场竞争力。“我还计划和中国消费者面对面聊聊，听听他们的想法。”马利克说，未来几年，公司将在产量和质量方面继续努力，进一步了解市场需求，为更多中国消费者带来美味的巴基斯坦松子。

乌干达咖啡加工企业——

“中国年轻消费者为我们带来巨大商机”

本报记者 闫韫明

乌干达西部的恩通加莫区是该国重要的咖啡产区之一，咖啡商图古梅正在自家的农场里，细心查看着咖啡树的长势。待到成熟后，小樱桃般的咖啡果实将就地加工，制成约20种咖啡制品，销往世界各地。“乌干达咖啡品质上乘，我们的咖啡制品很受欢迎。除了传统的咖啡豆、咖啡粉，我们的产品还有含咖啡的身体乳、润唇膏、须后水、磨砂膏等创新性洗护用品。”图古梅对自家产品如数家珍。

咖啡是乌干达主要的出口农产品之一，出口额曾一度占该国出口总额的近20%，但目前出口到中国的比例还不高。不过，图古梅很早便意识到，中国市场拥有巨大潜力。自2011年第一次到中国考察以来，他已到访中国近20次，走访过北京、上海、广州等城市。他说：“现在越来越多中国人爱喝咖啡，中国年轻消费者为我们带来巨大商机。中国14亿多人口的消费市场，对我们的吸引力实在是太大了！”

2017年，图古梅带着自己的咖啡首次走进中国进出口商品交易会（广交会），也是在那一年，他的产品开始出口中国。“广交会为我们提供了一个交易和交流的大平台，让更多中国人开始了解乌干达咖啡。”图古梅说，参与广交会的经历让他印象深刻，他不仅能推广自家产品，还能见识其他企业的先进技术和优质商品，“我期待未来再有机会去广交会、进博会、服贸会等大平台参展。”

去年12月1日起，中国对原产于乌干达的98%税目产品实施零关税。在中国驻乌干达使馆举办的相关信息发布仪式上，中国驻乌大使张利忠欢迎更多乌干达企业进入中国市场，充分挖掘自身潜力，以优质对华出口产品造福两国人民。乌贸易、工业和合作部长穆维贝萨呼吁乌企业界用好这一利好政策，加大对华出口优质产品力度，促进两国贸易和投资，并带动两国在金融、科技和旅游等行业的发展合作。

“这是非常振奋人心的利好消息，中国一定会成为我们的重要市场！”图古梅作为乌干达对华出口的咖啡商代表出席了相关活动。据他了解，今年，乌干达还计划开通与中国的直飞航班，为人员、货物在两国之间的往来提供便利，“乌中两国政府都为双边贸易提供了多方面的支持，相信两国经贸往来将更加密切、便利、高效。”

未来，图古梅计划在中国设立一个“乌干达咖啡中心”，与中国电商平台建立对接，为消费者提供优质的乌干达咖啡制品，“中国的线上贸易非常发达，将为我们提供便捷的交易渠道。”图古梅也希望能通过线上平台和渠道，让中国朋友用上独具特色的咖啡洗护用品。他告诉记者，中国为非洲国家发展提供了巨大机遇和宝贵经验，“我们对中国经济充满信心，也将进一步开拓中国市场！”

阿根廷牛肉出口商——

“中国是我们最大的出口市场”

本报记者 姚明峰

“我们通过参加进博会等方式，让中国消费者对阿根廷生产的牛肉的认可度不断提高，实现了对中国市场出口额的大幅提升。”阿根廷布宜诺斯艾利斯省的中央潘帕公司近年来发展迅速，总裁罗伊格表示，公司如今对华出口额已占公司海外销售总额的95%，并且出口量还在以年均40%的幅度持续高速增长。

罗伊格告诉记者，中央潘帕公司成立之初，就萌生了向中国出口牛肉的想法，并以最快速度与中国经销商达成合作意向，启动出口计划。“在产品进入中国市场后，公司2017年的出口额就实现了大幅增长。那年，我们向中国出口了1.1万吨无骨冷冻肉，中国市场的巨大需求给了我们极大信心。”

据罗伊格介绍，阿根廷拥有优质无污染的牧场，肥沃的土壤不需要人工施肥，牛在牧场中散养吃牧草长大，饮用天然水。阿根廷还创建了溯源系统，作为牛肉品质的保证。牛肉生产中还会生成二维码置于包装中，方便需要时扫码查询牛生长、包装、运输等所有信息。这些都颇受中国消费者青睐。

阿根廷牛肉促进协会2月发布的牛肉出口报告显示，2022年阿根廷对华出口牛肉总量约为48.57万吨，出口额约占冷藏、冷冻和加工牛肉出口总额的65.6%。“中国是我们最大的出口市场。”罗伊格介绍，作为向中国出口肉类的主要企业之一，中央潘帕公司2021年获得阿根廷生产发展部提供的资金支持，用于其恩特雷里奥斯工厂的改造整合、更新机械设备。改造后，该工厂冷冻肉的对外销量将实现翻番。

自2013年公司成立至今，罗伊格公司的加工厂已增至4家。“我们公司的业务量与中国进口牛肉消费一起成长，我相信这种增长还将持续很多年，我们必将用高标准和高品质为消费者提供最好的产品。”罗伊格认为，阿根廷拥有无与伦比的肉源，配合高标准屠宰及生产程序，能够满足中国消费者对高品质进口商品的需求，将获得越来越多中国消费者的欢迎。

“中国消费市场的升级与发展、阿中关系的不断提升，给阿根廷的高品质农产品出口带来了更多机会。我们时刻关注中国市场需求，期待借助更多双边合作平台与渠道，努力为中国消费者提供更多高品质商品。”罗伊格对未来充满信心。

《 人民日报 》（ 2023年02月19日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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