原标题：中国依然是全球经济增长主要引擎——中外专家学者共话经济热点问题

2023年中国经济前景如何？全球经济发展存在哪些趋势？日前，在由国际货币基金组织（IMF）驻华代表处、中国社会科学院世界经济与政治研究所共同主办的一场世界经济形势报告会上，中外专家学者就当前经济热点问题开展了深入交流。

近日，IMF在其发布的《世界经济展望报告》更新内容中大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，高出去年10月预测值0.8个百分点。IMF预计中国经济明年将继续增长4.5%。

“2023年中国仍将是世界主要国家中增长最为强劲的国家之一，中国对世界经济增长的贡献率将达30%左右。”IMF驻华首席代表史蒂文·巴奈特在主题演讲中说。

他表示，IMF预计2023年全球经济增速为2.9%，低于2022年3.4%的增长水平。在这样的背景下，中国经济的突出表现，将有助于改善全球经济增长前景。

IMF驻华副代表李鑫在发言中说，随着中国优化调整防疫政策，交通运输、社会消费品零售总额以及制造业PMI等指标向好，显示市场乐观情绪增强，这些因素推动IMF上调了2023年中国经济增长预期。

与会专家普遍看好中国经济中长期发展前景。中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌认为，从长远看，中国在产业升级、消费升级等方面仍有内生动力。

李鑫表示，未来中国通过进一步推进结构性改革，积极应对人口老龄化等挑战，能够更好地提升中期增长潜能。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平在会议研讨中说，中国未来发展更依赖创新驱动型的增长模式，未来鼓励引导民营企业、外资企业等市场主体积极投身创新，对于中国经济发展十分关键。

2023年全球经济将走向何方？联合国此前发布的一份报告预测，今年世界经济增长继续承压，增速预计将较2022年有所放缓。这份报告认为，为应对多重全球危机、让世界回到实现联合国2030年可持续发展目标的轨道上来，加强国际合作势在必行。

据介绍，IMF的一项研究发现，当前全球经济分裂趋势有所加剧，贸易不确定性增加。对此，多位与会专家呼吁，反对单边主义、保护主义，支持各国全面加强国际合作，继续探索为经济全球化深入发展贡献新方案、新模式。（记者王希）

(责编：赵竹青、陈键)

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