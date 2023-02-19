原标题：强信心·开新局丨产业集聚订单旺 中欧班列长安号跑出新年“加速度”

新华社西安2月18日电（记者雷肖霄）在外漂泊了12年之后，倪龙刚回到了阔别已久的家乡，在西安国际港务区临港产业园内创立了西安同创达通讯设备有限公司。距离园区几公里处，中欧班列长安号满载货物徐徐开行，该企业生产的智能手机、智能穿戴设备和其他来自全国各地的货物一起，由此发往“一带一路”沿线国家和地区。

吸引倪龙刚将企业的生产部门由深圳搬到西安的一个重要原因，便是中欧班列长安号带来的运输效率和成本优势。掰着手指头，倪龙刚算了笔账：“以土耳其为例，以前货品运过去需要将近60天，如今用中欧班列长安号只需不到14天，价格还更优惠。”

2月16日，西安国际港务区西安同创达通讯设备有限公司生产线上工人正在工作。（新华社记者 雷肖霄摄）

今年刚过完春节，倪龙刚的企业便正式投产了。“大年初十正式量产，正常情况下每天能生产3700台至4500台手机。产品主要出口欧洲、非洲、东南亚等地区。”穿行于车间流水线作业现场，倪龙刚介绍说。流水线两侧，工人们正有条不紊地完成着从切片、焊接到测试的一个个工艺，整个车间只听得见机器轮转带来的阵阵轰鸣。

在中欧班列长安号的辐射带动下，越来越多的企业正慕名而来，落地于丝绸之路起点。陕西康佳智能家电有限公司正是其中之一。“中欧班列长安号让内陆城市成为对外开放的新窗口，运输时效快、线路辐射广，为我们提供了综合成本低的选择，为企业开辟了更宽广的国际贸易空间。”公司总经理陈钊说。这个于2022年11月才投产的企业，当年就通过中欧班列长安号发运9个专列，销售洗衣机3.2万台。

2月16日，陕西康佳智能家电有限公司的智能制造车间。（新华社记者 雷肖霄摄）

步入这家公司的制造车间，智能化的生产设备令整个车间安静而高效，身着工服的工作人员通过设备前的电子屏幕掌握着生产进度和各项指标。在这里，50万台的大订单正紧锣密鼓地投入生产，开启了企业的新一年。

“新投产的企业开年就能接到50万台的订单并不多见，新年开新局，对我们是极大的鼓舞。”面对开年50万台的大订单，陈钊感到惊喜万分又信心满满。

筑巢引凤，产业兴旺。邻近中欧班列长安号集拼中心的临港产业园如今出租率已达81%，以智能家电、消费电子、网络终端设备为代表的产业正在加速聚集。中欧班列长安号满载货物呼啸而过，不仅引来像倪龙刚、陈钊一样的企业家，更筑起同“一带一路”沿线国家和地区贸易往来、民心相通的黄金通道。西安车站海关副关长齐晓勇介绍，今年1月中欧班列长安号开行346列，较去年同期增长11.6%，运送货物总重25.6万吨，较去年同期增长15.3%。

“新的一年，希望公司订单多、卖得多，我也挣得多！”正在西安国际港务区临港产业园一家企业生产线上工作的工人杨敬威期盼。新的一年里，从像他一样的工人手中制造出的智能家电、手工艺制品、光伏器件等丰富多样的货物，将继续通过中欧班列长安号抵达各地。

(责编：赵竹青、陈键)

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