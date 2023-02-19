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征战太空，交出精彩答卷

——神舟十四号航天员乘组与记者见面会侧记

2023年02月19日08:33 | 来源：解放军报
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　　2016年，神舟十一号载人飞船成功飞天，首次征战太空的陈冬，目光如炬。

　　2022年，神舟十四号载人飞船奔向中国空间站。作为中国航天史上最年轻的指令长，陈冬再度出征，初心如磐。

　　见面会上，陈冬脸上洋溢着自信的笑容，明亮的眼神愈发坚毅：“我第一次担任指令长，还好有两位战友与我并肩作战。”当被问到如何评价乘组的表现时，他自信地回答：“我们用精细操作、精心实施，换来了精彩答卷。”

　　在太空迎来问天实验舱、梦天实验舱和神舟十五号航天员乘组，3次出舱，1次太空授课……神舟十四号航天员乘组在太空的每一天，都安排得很满。

　　回忆起在太空迎接神舟十五号航天员乘组时的情景，陈冬仍激动不已：“神舟十五号发射时，我们兴奋得手都拍红了……费俊龙‘飘’进来之后，我们紧紧地拥抱在一起。”

　　刘洋：不负时代，不负华年

　　11年前，刘洋成为我国首位飞上太空的女航天员。那时的她无法想象，有一天，自己会和战友亲手将天上宫阙由神话变成现实。

　　2022年9月1日，刘洋和陈冬首次从问天实验舱气闸舱出舱实施舱外活动，历时约6小时，完成既定任务。“返回出舱口时，一轮红日喷薄而出，那一刻不负使命的如释重负，渺观宇宙的美不胜收让我难以忘怀。”刘洋说。

　　183个日日夜夜，有太多难忘的时刻、自豪的瞬间。“第一次在太空过中秋，共赏明月，同寄相思；第一次在太空为祖国庆生，灯火璀璨，山河壮阔。”有太多的第一次，带给刘洋惊喜与欢乐，“难忘与神十五战友的胜利会师，战友们为我们精心准备的太空礼物；难忘在太空中过生日时，爱人为我写的卡片，一双儿女为我唱的歌……”

　　中国空间站全面建成，“太空家园”遨游苍穹，神舟十五号航天员乘组还在太空出差。刘洋感慨地说，一张“太空会师”全家福，是中国载人航天30年踔厉奋发的见证，是无数航天人不负时代、不负华年的最好见证。

　　蔡旭哲：星光不问赶路人

　　“风景不错，好天！”这是蔡旭哲首次出舱时发出的感叹。面对眼前蔚蓝色的星球，一句家常话，拉近了人们与太空家园的距离。

　　一棵棵充满希望的绿色植物，将太空家园装点得生机盎然。在太空家园种菜是什么体验？蔡旭哲和大家分享了自己的心得：“没有太阳光线照射，没有地面阳光照射充沛，对于喜欢光照的植物来说更不易生长……”

　　这场星辰之约，蔡旭哲交上一份满意的答卷。任务期间，他通过“天桥”实现了首次跨舱段舱外行走，圆满完成了小机械臂助力手柄安装等任务。经过6个月的任务考验，他对自己和中国载人航天都有了更大的信心和期待。

　　“中国空间站任务是一场接力赛，我们责无旁贷都是这场接力赛的队员，所以要时刻准备接受挑选。”谈到疗养恢复后的安排，蔡旭哲表示，“期待能够再次出征，飞向更深更远的太空。”

　　（本报北京2月17日电）

(责编：赵光霞、牛镛)
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