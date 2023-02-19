人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

奋进的春天｜多点发力 开局之年谋发展

2023年02月19日15:30 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息：党的二十大报告首次提出了建设宜居宜业和美乡村，今年的中央一号文件也就相关内容作出了具体部署，要求各地区各部门扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，让农民过上现代文明生活。

　　根据今年中央一号文件的要求，建设宜居宜业和美乡村，在硬件方面要逐步让农村基本具备现代生活条件。

　　农业农村部农村社会事业促进司副司长 何斌：一是围绕提升人居环境舒适度，在改善农村人居环境上持续加力；二是围绕公共基础设施的完备度，持续加强乡村的房、水、电、路、气等基础设施建设。今年，我们还将抓紧出台《关于建设宜居宜业和美乡村的指导意见》，进一步明确工作方向和目标任务。

　　软件方面，主要是着力塑造人心和善、和睦安宁的乡村精神风貌。主管部门也明确了今年乡村治理的具体任务。

　　农业农村部合作经济司一级巡视员 陈邦勋：推进一批示范村镇的创建，把这些试点和示范村镇的经验总结好、推广好，搞好带动示范辐射。还要进一步抓好网格化管理，做好精细化服务，加强信息化的支撑，全方位提升乡村治理效能。

　　引江补汉工程进入主体隧洞施工阶段

　　2月18日上午，在位于湖北丹江口市安乐河的引江补汉工程输水总干线出口，随着多臂凿岩台车向着隧洞内壁启动钻孔施工，引江补汉工程正式进入主体隧洞施工阶段。输水总干线出口段隧洞施工区域将穿越涌水、突泥、大断裂和软岩大变形等不良地质，施工难度极大，在国内外调水工程中尚无先例。

　　引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，2022年7月7日正式开工，从长江三峡库区引水入汉江丹江口水库下游，全长194.8公里。工程建成后将增加南水北调中线工程向北调水量和供水保证率，提高汉江流域水资源调配能力，为汉江流域和华北地区提供更好的水源保障。

　　河北省持续优化营商环境 为企业发展保驾护航

　　河北针对项目建设、企业生产过程中面临的困难，细化服务举措，加快打造更加富有活力的营商环境，为企业安心发展保驾护航。

　　河北邢台这家新能源重卡汽车企业的产品在市场上供不应求、订单不断，年初，企业决定投资7.8亿元建设新能源研发基地，而相关配套能否及时跟上成为项目建设的一个关键因素。但让企业没想到的是，这个问题很快在开工前就解决了。

　　企业负责人 陈永行：现场指导我们进行报装，不到10天时间，电力线路就架到了我们项目现场，既省时又省力。

　　审批紧跟项目跑，服务围着企业转。今年河北持续推进“放管服”改革，进一步释放优化营商环境的鲜明信号。聚焦企业最关心的供地、规划等手续，水、电、暖气等市政工程涉及的行政审批在线并联办理。针对企业迎查多、负担重问题，河北各地实行“无事不扰”诚信监管，对诚信守法类企业大幅降低检查次数。

　　河北省政务服务办行政审批管理室处长 张燕：全面清理不合理前置条件、准入限制、隐形门槛以及变异审批等等，通过我们政务数据的数据共享、电子证照等措施，争创全国一流的政务环境和信用环境。

　　2022年以来，河北投资项目审批持续提速，省级612项政务服务事项实现全流程网办，吸引一批大项目好项目落户河北，全省实际使用外资增长5%，新增国家级高新技术企业1300家、“专精特新”中小企业1803家。

(责编：赵光霞、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
【发现最美 你评我论】中国安徽传统村落大赏丨邀您共赏文旅画卷 每张都值得收藏！
　　党的二十大报告提出“加强城乡建设中历史文化保护传承”。住房和城乡建设部数据显示，十年来，共有6819个村落被列入中国传统村落保护名录，形成了世界上规模最大的农耕文明遗产保护群，在快速城镇化进程中抢救和保护了一大批优秀的历史文化遗产。日前，人民网记者通过座谈交流、实地走访、现场采访等环节，从生动鲜活的基层实践中了解我国传统村落保护发展特色经验，推出“传统村落万里行”系列报道。…
走进区域看发展｜巴山渝水显神韵 数字技术驱动河流治理
　　“千里嘉陵江水色，含烟带月碧于蓝。” 唐代诗人李商隐寥寥几笔，便将月光照射之下，嘉陵江水雾弥漫、江碧于蓝的美景勾勒成一副动人画卷。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部