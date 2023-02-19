央视网消息：党的二十大报告首次提出了建设宜居宜业和美乡村，今年的中央一号文件也就相关内容作出了具体部署，要求各地区各部门扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，让农民过上现代文明生活。

根据今年中央一号文件的要求，建设宜居宜业和美乡村，在硬件方面要逐步让农村基本具备现代生活条件。

农业农村部农村社会事业促进司副司长 何斌：一是围绕提升人居环境舒适度，在改善农村人居环境上持续加力；二是围绕公共基础设施的完备度，持续加强乡村的房、水、电、路、气等基础设施建设。今年，我们还将抓紧出台《关于建设宜居宜业和美乡村的指导意见》，进一步明确工作方向和目标任务。

软件方面，主要是着力塑造人心和善、和睦安宁的乡村精神风貌。主管部门也明确了今年乡村治理的具体任务。

农业农村部合作经济司一级巡视员 陈邦勋：推进一批示范村镇的创建，把这些试点和示范村镇的经验总结好、推广好，搞好带动示范辐射。还要进一步抓好网格化管理，做好精细化服务，加强信息化的支撑，全方位提升乡村治理效能。

引江补汉工程进入主体隧洞施工阶段

2月18日上午，在位于湖北丹江口市安乐河的引江补汉工程输水总干线出口，随着多臂凿岩台车向着隧洞内壁启动钻孔施工，引江补汉工程正式进入主体隧洞施工阶段。输水总干线出口段隧洞施工区域将穿越涌水、突泥、大断裂和软岩大变形等不良地质，施工难度极大，在国内外调水工程中尚无先例。

引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，2022年7月7日正式开工，从长江三峡库区引水入汉江丹江口水库下游，全长194.8公里。工程建成后将增加南水北调中线工程向北调水量和供水保证率，提高汉江流域水资源调配能力，为汉江流域和华北地区提供更好的水源保障。

河北省持续优化营商环境 为企业发展保驾护航

河北针对项目建设、企业生产过程中面临的困难，细化服务举措，加快打造更加富有活力的营商环境，为企业安心发展保驾护航。

河北邢台这家新能源重卡汽车企业的产品在市场上供不应求、订单不断，年初，企业决定投资7.8亿元建设新能源研发基地，而相关配套能否及时跟上成为项目建设的一个关键因素。但让企业没想到的是，这个问题很快在开工前就解决了。

企业负责人 陈永行：现场指导我们进行报装，不到10天时间，电力线路就架到了我们项目现场，既省时又省力。

审批紧跟项目跑，服务围着企业转。今年河北持续推进“放管服”改革，进一步释放优化营商环境的鲜明信号。聚焦企业最关心的供地、规划等手续，水、电、暖气等市政工程涉及的行政审批在线并联办理。针对企业迎查多、负担重问题，河北各地实行“无事不扰”诚信监管，对诚信守法类企业大幅降低检查次数。

河北省政务服务办行政审批管理室处长 张燕：全面清理不合理前置条件、准入限制、隐形门槛以及变异审批等等，通过我们政务数据的数据共享、电子证照等措施，争创全国一流的政务环境和信用环境。

2022年以来，河北投资项目审批持续提速，省级612项政务服务事项实现全流程网办，吸引一批大项目好项目落户河北，全省实际使用外资增长5%，新增国家级高新技术企业1300家、“专精特新”中小企业1803家。

(责编：赵光霞、牛镛)

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