长城网·冀云客户端记者 许艳艳 康紫祎

2月6日，石家庄国际陆港。

列车空车板在一旁的铁轨上早已等候就位，高处的龙门吊司机熟练地操作着吊车，吊具精准地抓起一节集装箱，平稳起吊、缓缓平移、精准落槽，一个集装箱就被稳稳装上车。

这是一趟有着55节车厢的中欧班列，目的地——俄罗斯。石家庄国际陆港铁路港事业部副经理崔子良在场站紧张地盯着装卸进度，“这一车今天就发，我们得抓紧把货装好。3个龙门吊同时工作，再加上正面吊一起作业，一般装满这一车，仨小时够了。”

一趟中欧班列能够安全出发，涉及货物对接、运输、检验、装卸等多个环节，崔子良的主要工作就是协调装卸的各环节。第二天的发车计划表，前一天下午就会发到崔子良手中。“从这个表能直观看到石家庄国际陆港的变化，原来可能几天才发一列，现在每天1-2趟中欧班列已经是常态。”

数据显示，2022年，石家庄国际陆港中欧班列实现全年开行506列，开行量再创历史新高，发运列数同比增长139%，超以往四年总和，累计发送标箱49902个，货重49.53万吨，货值101.92亿元，同比分别增长140%、191%、157%，各项指标继续稳居京津冀同类国际陆港首位。

在铁轨的一旁，是鳞次栉比的集装箱，它们从车头的位置绵延伸向远方，望不到边，箱子高高摞起，有的两层，有的三层。

在陆港工作三年的崔子良，回忆起当初，向记者说道：“原来，这里只有零星的几个集装箱，现在不仅这一片都是集装箱，而且还叠摞了起来。”

说话的空当，咚咚咚……十几辆运输车拉载着集装箱，有序开进场站。汽车的轰鸣声，吊车的运行声，作业人员大声沟通的声音，一首陆港“交响曲”奏响着。

订单越来越多，班次越发越密，货品越来越丰富，发展一天一个样。

目前，石家庄国际陆港拥有14条国际运输线路，辐射亚欧大陆50多个国家和地区。8条“+石欧”线路，连接邢台、沧州、衡水、保定、邯郸、廊坊及北京、天津等城市，石家庄国际陆港创建京津冀中欧班列集结中心的优势更加凸显。

“今年，我们全年开行中欧班列的目标是突破800列。” 石家庄国际陆港总经理刘金朋介绍。除此之外，他还计划申请粮食口岸、加快建设京东云仓等项目、加大回程班列开行力度……

下午4点，指示灯亮起。随后，一阵汽笛声响起，“钢铁驼队”号角嘹亮，迎着春天，向着希望，出发！

(责编：宋心蕊、牛镛)

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