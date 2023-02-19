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奋进的春天丨大力实施扩大内需战略

2023年02月19日17:43 | 来源：红网时刻
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2月16日出版的第4期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2022年12月15日在中央经济工作会议上重要讲话的一部分《当前经济工作的几个重大问题》。文章强调，2023年经济工作千头万绪，需要从战略全局出发，抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好工作。

举一纲而万目张，解一卷而众篇明。内需是我国经济发展的基本动力。我国有14亿多人口，中等收入群体超过4亿，人均GDP超过1万美元，拥有全球最具成长性的消费市场，最终消费支出占国内生产总值的比重已连续12年保持在50%以上。当前，“总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。”只有紧盯突出矛盾，大力实施扩大内需战略，着力恢复和扩大消费，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加强对外贸易，把我国超大规模市场优势和旺盛需求潜力充分释放出来，才能使需求收缩、供给冲击和预期转弱这三重压力得到根本性缓解，使社会再生产实现良性循环，从而推动经济持续健康发展。

全面促进消费高质量增长是扩大内需的重要内容，也是更好满足人民对美好生活向往的必然要求。当前，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，人民群众对美好生活的向往总体上也从“有没有”转向“好不好”，不断推动发展型、品质型消费优化升级，“互联网+服务”新型消费蓬勃发展，释放出巨大消费潜力。随着疫情防控政策优化，各地发放消费券等一系列促消费举措落地，我国消费市场迎来“开门红”。乘势而上，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，在促进各领域消费提质、促进居民消费能力持续提升、加快完善促进消费体制机制等方面精准发力、科学施策，推动“开门红”走向“满堂红”。

投资带动性强、关联度高，不仅是消费的重要变量，也是供给的重要内容，对于稳定经济运行和激发内生动力、促进转型升级发挥着关键作用。经过多年投资建设，我国在基础设施等领域形成了一大批存量资产，为推动经济社会发展提供了重要支撑。推动经济发展“稳中有进”，着力解决总需求不足的问题，既要发挥消费的基础作用，也要发挥投资的关键作用。要聚焦关键领域和薄弱环节，打好投资政策组合拳，通过政府投资和政策激励带动全社会投资，引导资金更多投向供需共同受益的制造业、新基建等领域。备豫不虞，在扩大有效投资的同时，必须严格落实各类风险防控举措，以稳健的投资推动高质量发展。

对外贸易是联通国内国际市场、面向世界优化资源配置的有效途径，是国民经济增长的发动机和助推器。从“一穷二白”到“全面小康”，从积贫积弱、备受欺凌的国家到成为世界上第二大经济体，我国经济腾飞离不开贸易带动作用。当前，我国已经成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一。面向未来，贸易仍将是我国经济高质量发展的重要动力。出口是内需体系的基础，要继续发挥出口对经济的支撑作用，着力优化出口商品结构，大力发展绿色贸易，做强一般贸易，提升加工贸易等，不断提升产品出口竞争力，加快建设贸易强国，推动经济高质量发展。

扩大内需是应对外部风险挑战、保持我国经济长期向好发展趋势的战略支点。挖掘好国内市场潜力，实施好扩大内需战略，让投资、消费、出口“三驾马车”奔腾向前，中国经济必将保持“稳中有进”的良好态势，朝着高质量发展的方向行稳致远。

来源：红网

作者：艾佩韦

(责编：宋心蕊、牛镛)
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