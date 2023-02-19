二月，春色虽不浓丽

却由此开启了春的序章

二月，春意虽浅浅

却是走向繁华的开端

春回大地，万物生长

行走在河北的田间地头

一幅“人勤春早绘新景、

不负农时不负春”的

春耕画卷正在徐徐铺展

撸起袖子加油干

全力冲刺开门红

河北大地奏响

春日里项目建设最强音

春风送岗暖人心

眼下，2023年春风行动

正在燕赵大地火热开展

一场接一场招聘会

给求职者和招聘企业送去阵阵暖意

旅游景区人潮涌动

“文化打卡”蔚然成风

河北处处升腾着热闹的“烟火气”

“跑步”回暖的文旅市场

为人们带来了融融春意

……

记者 河北台 任亚栋 魏海超 高京原 张存海 程高岭 万佳 何海

邯郸台 沧州台 田金蕊 苏舟

丰润台 魏巍 李娜

来源: 河北广播电视台冀时客户端

(责编：宋心蕊、牛镛)

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