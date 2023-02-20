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两部门拟完善商业银行资本监管

构建差异化资本监管体系

2023年02月20日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月19日电  （记者欧阳洁）为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，银保监会会同人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。修订后的《资本办法》拟定于2024年1月1日起正式实施。

　　据介绍，近年来，随着经济金融形势和商业银行业务模式变化，《资本办法》实施过程中遇到一些新问题，有必要依据新情况进行调整。银保监会立足于我国银行业实际情况，结合国际监管改革最新成果，对《资本办法》进行修订，有利于促进银行持续提升风险计量精细化程度，引导银行更好服务实体经济。

　　本次修订构建了差异化资本监管体系，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微企业。

　　“差异化资本监管不降低资本要求，使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，在保持银行业整体稳健的前提下，激发中小银行的金融活水作用，降低中小银行合规成本。”银保监会有关部门负责人介绍。

　　本次全面修订风险加权资产计量规则，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性。《征求意见稿》要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。

　　银保监会有关部门负责人表示，测算显示，实施《征求意见稿》后，银行业资本充足水平总体稳定，未出现大幅波动，单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化，体现了差异化监管要求，符合预期。

　　中国银行总行风险管理部总经理史炜表示：《资本办法》构建了一个多重约束的审慎监管框架，强化了跨周期性，将更加有效地引导银行统筹好当前和长远的关系、稳增长和防风险的关系，对于促进银行业实现高质量发展、提高服务实体经济质效、维护金融体系安全具有重要意义。同时，实施资本新规将有助于提升我国银行体系竞争力和话语权、扩大金融对外开放。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月20日 08 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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