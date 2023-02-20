本报银川2月19日电 （记者刘峰）18日，宁夏回族自治区2023年一季度重大项目同步集中开工。据悉，本次集中开工较往年提前整整一个月，累计实施重大项目1313个、总投资5750亿元、年度计划投资1540亿元，项目个数、总投资和年度计划投资再创新高，分别比上年同期提高22%、14%和4.3%。

本次集中开工的重大项目在规模、结构、政策效应、民间投资4个方面都实现了新突破。项目的实施将有力促进自治区经济稳定增长、产业转型升级、发展动能转换，为加快高质量发展提供强大支撑。自治区各地各部门全力保障项目用地预审、规划选址、环境评价、资金保障等前期要素，用市场办法、改革举措激发民间投资活力，加快实施一批市场前景好、质量效益高、发展后劲足的社会投资项目。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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