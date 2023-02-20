本报兰州2月19日电 （记者付文）记者从甘肃省交通运输厅获悉：截至2022年底，全省已累计建成自然村（组）通硬化路8.9万公里，超7.2万个自然村（组）实现了通硬化路，自然村（组）通硬化路率达82%。

今年，甘肃省将新建1万公里自然村（组）通硬化路，力争年底通硬化路率达86%，将惠及4000多个自然村（组）、150多万名群众。甘肃省级将按照每公里20万元的标准进行奖补；在此基础上，各地统筹使用衔接推进乡村振兴补助资金、地方财政资金和产业发展扶持等资金，保障通硬化路建设。项目实施过程中，坚决守住自然保护区、基本农田、水源保护地三条红线，尽量利用现有道路进行改扩建，并确保项目一次性交竣工验收合格率达100%。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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