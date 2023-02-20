上海浦东推进营商环境综合示范区建设
2023年02月20日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海2月19日电 （记者谢卫群）今年1月出台的上海市营商环境6.0版行动方案，明确将浦东新区定位为营商环境综合示范区。近日，《浦东新区加强集成创新打造营商环境综合示范区行动方案》推出，将按照“1+1+10”体系全面系统推进，全力打造营商环境综合示范区。
第一个“1”，指落实一张任务分解表。浦东新区对照上海市营商环境6.0版行动方案的各项任务进行了细化分解，明确路线图、责任人、时间表，确保按照全市统一规范有的放矢、扎实落地。第二个“1”，指重点突破一批目标任务。推出《浦东新区打造营商环境综合示范区重点工作20条》，围绕优化市场准入、便利获取经营场所、便利获取金融服务、便利跨境贸易等方面重点推进。“10”指聚焦重点区域、重点领域，开展十大提升行动，系统集成推出一批营商环境特色举措。
《 人民日报 》（ 2023年02月20日 08 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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