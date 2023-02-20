本报记者 王 观

“极速审批，真方便。”最近，山东滨州东力电气有限责任公司财务负责人耿超体验了一次税务“码上办”：“打开‘智能办税一点通’小程序，提交财务会计制度备案资料，不到一分钟就反馈信息。这为我们节省了大量时间和人力物力，提高了工作效率。”

耿超口中的“智能办税一点通”是国家税务总局滨州市税务局打造的“前端办理服务、中枢答疑审核、后台监督保障”智慧办税缴费新模式，满足了纳税人缴费人便捷办、及时办、一体办等个性化需求。

据了解，该模式将办税业务移上“云端”，实现线上预约、云端咨询、帮办代办，搭建成集“导税+办税”“线上+线下”于一体的“云端办税服务厅”。位于邹平市的山东创新集团有限公司办税人员张悦说：“‘智能办税一点通’小程序内包含100多项日常业务，我在公司提交资料，线上就能办理，省力又省心。”

“近年来，税务部门持续优化服务措施，提升办税效率，尤其是去年大规模增值税留抵退税政策的全面落地，为邹平当地企业发展注入了强劲动力，促进了地方经济社会发展。今年税务部门继续开展便民办税春风行动，为企业发展提供更优质高效的服务，也将增强企业发展的信心和底气。”邹平市委副书记、市长张谦说。

2022年，税务部门将“非接触式”办税缴费事项拓展至233项，覆盖全部主要办税缴费事项。除了“码上办”“云端办”“智能办”，税务部门还积极探索便利异地办税缴费，让更多涉税事项从“同城通办”“省内通办”升级为“跨省通办”“全国通办”，使广大纳税人缴费人的获得感不断增加。

“办业务不用川渝两地来回跑了。”2月6日，四川安仕泰建筑工程有限公司办税人员苟永发通过电子税务局“川渝通办”功能办理了跨区域涉税事项报告业务。

原来，该公司注册地为四川省绵阳市游仙区经济试验区，但在重庆市北碚区有工程建设项目，过去苟永发需带上相关手续赶到重庆进行报验登记，再预缴申报相关税费。按照18个月的工程周期算，他至少要来回跑10多趟。

“现在通过电子税务局，在家就能办，省了不少时间。”苟永发告诉记者，通过“川渝通办”功能，他已顺利完成跨区域涉税事项报告、报验登记、预缴申报等涉税业务的异地办理。

去年，四川省广安市和重庆市渝北区在川渝高竹新区建成全国首个跨省税费征管服务中心，深化电子税务局应用，打造新区办税门户，线下所有智能办税终端均实现单台设备同时服务川渝两地纳税人缴费人，线上不断拓展“非接触式”办税缴费服务，简化企业税费事项跨省迁移办理程序，逐步构建起川渝地区“全程网上办”业务体系。

重庆市渝北区委副书记、区长廖红军认为，广安、渝北两地税务部门探索跨省域税费征管服务一体化改革，推进政策执行同规、政务服务同质，为跨省经营主体减轻了制度性交易成本，有利于营造良好的营商环境，引领带动其他领域改革。

今年，全国税务部门连续第十年开展便民办税春风行动，首批已推出6方面17条措施，比如建立健全全国统一税务可信身份账户体系便利纳税人多渠道办理业务、支持纳税人在境外通过网上申报等方式直接使用人民币跨境缴纳税款，紧扣纳税人缴费人需求，使税费服务的精细化、智能化、便捷化程度越来越高。

《 人民日报 》（ 2023年02月20日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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