本报记者 任成琦

港珠澳大桥海关监管验放进境澳门单牌车。

俞 波摄

近日，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境广东的澳门单牌车（即“澳车北上”）数量达1200余辆次，刷新了该政策实施以来的单日最高通关纪录。

随着内地与港澳恢复全面通关，粤港澳三地人员往来、经贸合作更加紧密和频繁。跨境车辆作为联系三地的重要交通工具之一，发挥着重要作用。越来越多的澳门居民选择自驾车到内地经商、就业、探亲和旅游。借助“澳车北上”政策平台，来自濠江的人流和车流不断涌入广东。

“直接开车过关”

“澳车北上”，是粤港澳大湾区互联互通领域的一项重要政策，更是国家支持澳门发展、推动粤港澳大湾区建设的一次重要创新。

今年1月1日，首辆成功申请并预约通关的澳门私家车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，标志着“澳车北上”正式实施。预计8万澳门私家车车主可享受这一政策红利。据港珠澳大桥边检站统计，截至2月12日0时，经港珠澳大桥“北上”入粤的澳门单牌车已超1.4万辆次。

港珠澳大桥珠海公路口岸是“澳车北上”政策唯一指定通行口岸。港珠澳大桥边检站相关负责人表示，随着“澳车北上”政策的实施，入粤澳门单牌车数量快速上升。澳门车主陈先生说，以前只能在其他口岸排队步行过关，然后打车出行，费时费力，现在他能“直接开车过关”，还能带上亲戚朋友，出行更方便。

在江门粤澳产业合作示范区建厂的澳门车主张先生表示，现在广东不少地方推动澳葡青年创业园的建设，如今有了政策扶持，越来越多澳门居民尤其是澳门青年可以驾车“北上”寻找投资机遇和工作机会。

“感受政策便利”

港珠澳大桥边检站负责人表示，将继续优化通关环境，为粤港澳三地经贸和人员往来提供更便捷的通关条件，更好地发挥“澳车北上”政策效能。

根据“澳车北上”政策规定，澳门车主只要年满18周岁、持有港澳居民来往内地通行证，就可以申请由其本人登记持有的1辆澳门私家车进入内地牌证；依托数字政府一体化平台、大数据中心和统一的“澳车北上”信息管理服务系统，澳门居民不出澳门即可一站式办理所有手续；因为实现了临时入境牌证电子化，在牌证有效期内，澳门私家车预约后可以多次便捷入出广东。此外，内地拱北海关等部门通过政策研究，对符合条件的入境澳门私家车实行“免担保”优惠政策，进一步降低澳门居民的申办成本。

“海关备案全程在网上办理，非常方便。过年期间我每天都开车往返珠海探亲，实实在在感受到新政策带来的便利。” 澳门车主邢女士说。

门槛进一步降低，手续进一步简化，跨境通行更便利，这涉及包括交管、海关、口岸、保险等领域的一系列制度创新和规则衔接。在促进大湾区基础设施“硬联通”的同时，这些实践无疑将进一步促进体制机制“软联通”。

创造新的空间

自2月6日内地与港澳全面恢复通关以来，大湾区居民旅游互访的热度不断上升，推动港珠澳大桥珠海公路口岸出入境客流、车流持续高位运行。据港珠澳大桥边检站统计，截至2月15日零时，该站共查验出入境旅客近20万人次，车辆超6万辆次，同比大幅增长217%和76%。

其中在“澳车北上”政策的带动下，自驾游旅客数量有明显上升。“澳车北上”进一步便利了大湾区人员车辆往来，目前已经有超过2.2万名澳门车主提交“北上”申请。

为澳门和湾区居民生活创造新的空间，这是共建宜居宜业宜游大湾区优质生活圈的题中应有之义。受“澳车北上”的政策启发和带动，越来越多大湾区居民选择经港珠澳大桥自驾进行联城旅游，“珠海一日游”“环珠三角游”成为旅游新热点，大湾区“黄金旅游圈”正加速重启。

在“澳车北上”火热进行的同时，另一个好消息又传来，广东省政府正在会同香港特区政府推进“港车北上”政策落地实施。有关消息透露，政策的详细安排预计很快将公布，并于年内开始实施，估算下来有45万私家车车主和乘客将因此受惠。

从“澳车北上”到“港车北上”，粤港澳大湾区正沿着互联互通之路不断迈出坚实新步伐，助力香港、澳门加快融入国家发展大局。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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