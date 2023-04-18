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合生创展与中消在线达成战略合作 打造中国首个高端安全管家

2023年04月18日11:08 | 来源：央广网
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原标题：合生创展与中消在线达成战略合作 打造中国首个高端安全管家

近日，合生创展集团与中消在线有限公司正式签署《高端安全管家战略合作协议》，打造中国首个高端安全管家服务。此次合作将引领中国高端住宅安全领域的发展进入全新维度，推动行业标准的全新升级。

当日，合生创展集团董事局主席朱桔榕、合生旗舰地产总裁刘芸岐、合生旗舰地产品牌营销中心总经理李雨桐、合生旗舰地产缦合荟总经理张宇翔、中消在线有限公司董事长艾进、中消在线有限公司执行董事彭艳、消防云（上海）科技有限公司总经理姜志奇等共同出席此次签约仪式。

此次合作双方将充分发挥各自优势和特色，共同探索推动合生创展集团缦品牌项目的消防系统的建设、升级与维护。一方面通过现有业务链、供应链，双方实现供、采资源互联互通、精准互补；另一方面将在合生缦系高端社区中投入应用微型消防站、智慧消防物联网大数据平台等相关建设，打造更安全的智慧社区。

中消在线有限公司一直致力于打造消防安全行业标准、消防安全产品行业标准、智慧消防物联网标准以及为政府、集团、企业提供“互联网+”一站式技术运营解决方案，促进消防安全模式创新化、科技智能化。依托合生优质的产品体系及运营经验，中消在线将多年来的丰富经验和强大的智能化安全系统，带到合生缦系产品之中，共创中国首个高端安全管家服务，推动高净值客户居住安全领域全新升级。

据悉，本次战略合作签订后，中消在线协同旗下消防云科技平台，将为合生缦品牌项目提供更为定制的服务内容，其量身打造全国首个高端安全管家的“1+N+M”服务体系亦将于不久后上线。具体来说，包括“1对1的专职安全管家”，即专职安全管家提供全流程安全管理服务，搭建标准化、规范化的安全制度管理体系，实现安全工作动态管理；“N个安全服务内容”覆盖项目全流程安全管理，包括消防、安防、技防、环境四大安全管理服务，领先的安全管理体系搭建、应急预案编制以及物联网建设服务等多维度内容；“M个支持服务板块”包括智慧消防建设服务、传统消防工程建设服务；以及消防咨询、设计、消防维保、检测、评估技术等多元服务。

合生旗舰地产总裁刘芸岐在媒体采访环节中提到：“合生缦品牌，不是传统的地产开发模式。我们始终把‘安全’放在重要位置，真正从人的维度去思考如何构建产品和生活方式。客户的信赖和认可，是合生的使命。中消在线作为中国领先的安全平台，一直都是行业内的先行者，所以我们选择共同合作，一同打造中国首个高端安全管家服务。这次的战略合作不仅是居住安全领域的一个全面升级，也是我们合生对于业主以及社会责任感的一种体现，更是合生缦品牌洞察深层需求、倡导全新生活理念的体现。合生缦品牌是面向全球的生活方式品牌，也要有全球化的品质。未来，我们还将携手更多像中消在线一样优秀的战略合作伙伴，为我们的业主提供更高端、更安全、更放心的服务。”

中消在线有限公司董事长艾进则表示：“关于进军高端安全服务领域，我们经过多方考察和慎重思考，最终选择了高端生活方式品牌合生缦系，这主要是因为这里具有更成熟的条件、更先进的设施和理念，能更好的实现我们的服务技术。而中消在线，作为国内领先的平台化公司，聚集了国内顶尖消防专家人才队伍，我们构建包括居住安全、生活安全、消防安全在内的大安全体系，通过线上线下技术开发形成强大数据平台，提供24小时的高端社区安全保障服务。我相信这次与合生缦品牌的战略合作，必将是住宅领域安全行业的一次跨时代携手。”

可以预见，此次中消在线与合生创展的开创性合作，将是中国高端住宅消防安全领域的一次里程碑。未来，双方将本着共创、开放、包容、共赢的合作模式，通过人防、物防、技防三大维度的衍生与融合，形成全生命期安全管理闭环，打造全国领先的住宅安全体验，推动居住领域应急安全产业生态布局。

(责编：曹淼、李源)
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