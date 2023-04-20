为期三天的尖兵之翼·第十三届中国无人机大会暨展览近日在北京举行。在此期间，安全应急产品展示交易中心揭牌，安全应急电商平台(S2B2C)在线交易平台启动。

据介绍，中国航天科工集团第二研究院二〇六所等20家单位代表集体签约入驻安全应急产品展示交易中心。有专家表示，新揭牌的中心提供了应急品牌专业展销平台，便于各方合作交流，有助于推动企业数字化转型。同时，外界还可以通过平台数据及时获取资讯。

本届大会集合展览展示、成果转化、技术支持、产品交易、会议论坛、飞行体验于一体。活动主题为“推广行业前沿技术、服务部队练兵备战、助力应急强国建设”。应急管理部国家自然灾害防治研究院研究员王成虎等业内专家作专题报告。

大会还设置了“多用途无人机富国强军”分论坛、“‘一带一路’背景下中国无人机企业如何‘走出去’”座谈会等环节。

相关活动由北京市双拥工作领导小组办公室指导，北京市海淀区应急管理局支持，中国遥感应用协会、中关村联创军民融合装备产业联盟等主办。

值得一提的是，展会期间，中国遥感应用协会无人机遥感分会揭牌成立。据介绍，中国遥感应用协会成立于1992年，是由国家国防科技工业局(国家航天局)和中国科学技术协会负责业务指导，民政部负责注册管理的国家级行业协会。（刘晓芳 张素)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经