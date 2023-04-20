原标题：第133届广交会第一期入场超126万人次

新华社广州4月19日电（记者丁乐）第133届广交会于4月15日至5月5日分三个展期在广州举办，截至4月19日，累计进馆人流量超过126万人次。参展企业和境外客商表示参展效果好于预期。

本届广交会是我国疫情防控平稳转段后首次全面恢复线下举办，第一期为4月15日至19日，共设家用电器、建材卫浴、五金工具等20个展区，12911家企业线下参展，其中新参展企业3856家。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，当前全球经济复苏缓慢，国际贸易增长乏力，国际航班往来仍不够便利，但从第133届广交会第一期运行情况看，参展企业和境外客商对参展效果充分肯定。

他介绍，尽管境外采购商到会还在恢复中，但参会采购商成交意愿较强，下单更快。有采购商称广交会综合性的特点满足了“一站式”采购需求。有些参展企业首日已收获300万美元意向订单，工业自动化及智能制造展区有企业收获的订单达1000万美元。

据介绍，第133届广交会第二期将于4月23日开展。

(责编：赵竹青、陈键)

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