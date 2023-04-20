原标题：完善劳动者职业路径与保障体系 “天鹅之星”为劳动者与客户双向赋能

4月15日，天鹅到家在北京举行了品质服务盛典暨天鹅之星年度优秀劳动者颁奖典礼，近千名行业嘉宾、媒体、客户、家政从业者参与此次活动。天鹅到家创始人兼CEO陈小华在致辞中分享了从事家政行业的8年感悟、实事求是呈现家政行业的改变，对以定级体系为依托的高端品牌的未来展望，以及解决客户及从业者痛点的解决方案。

品质服务盛典多维度深度分享

天鹅到家用实力向行业重磅发布了2022年度服务保障报告。报告中提出：提升数字化服务能力，是加强服务本质的基本要素。利用云管家服务模式，是提高品质服务的核心内容。这就像一份“体检报告”，从多个维度、多重数据真实展现了天鹅到家过去一年的家政服务历程。

2022累计总年度服务118万次，400热线29.8万次，满意度98.4%；云管家累计服务用户112.6万人，成功安排服务人员上户服务量8.3万人；全年用户及劳动者投保600+万次……从数据角度看服务体系及时有效；云管家用智能数字化服务，帮助用户快速、精准、匹配、下单；而保险理赔功能上线大大的保证了用户及劳动者的人身、财产等安全。

天鹅到家严格把握着每一个服务的细节，并实时出具服务质量报告，让客户对家政服务有更深的期待。平台上阿姨们的履历越来越透明，可见新时代的家政阿姨的职业路径和保障体系，比想象中更有发展潜力。新时代的家政高品质服务，是人们对未来能“让家更美好”的需求和期待。

活动上还邀请了获得第三季“天鹅之星”年度优秀劳动者来到现场进行荣誉颁奖。持续3年发起的家政行业年度优秀劳动者评选活动“天鹅之星”，增加了家政奋斗者们的从业荣誉感，并助力更多家政服务人员对实现美好生活努力奋斗的信心和决心。

今年的“天鹅之星”评选进一步推动家政行业标准的形成，在创造家政服务范本的同时，对天鹅之星阿姨的服务品质进行公开展示，进一步打造树立行业品质服务的标杆。同时还筛选了“城市天鹅之星”，邀请来到现场参加群面会。

现场的主题圆桌论坛环节，行业嘉宾共同探讨了“中国家政行业的品质服务进程”相关话题，畅谈中国家政行业的未来和当下面临的挑战与机遇。

活动上还进行了天鹅到家公益项目“鹅宝计划”第三季的启动仪式，计划向全行业家政从业者发放奖助学金300万元，持续助力劳动者子女教育。随后，千名客户与劳动者在经纪人的协助下，进行了群面会环节，让更多的客户快速找到适合自己的家政服务人员。

对劳动者素质综合把脉 天鹅之星助力用户有效决策

随着生活质量的提高与二孩三孩政策的接连放开，选择从繁琐的家务劳动中抽身出来、留出更多时间享受美好生活，成为越来越多人的共识。然而，很多用户在选择家政服务时，拥有各种不确定性。庆幸的是，一年一度的“天鹅之星”年度优秀劳动者评选给客户提供了答案。

天鹅之星第三季的评选标准，更注重对劳动者的综合素质进行精准把脉，从基本信息、职业技能、过往经验、服务能力、客户评价等多个维度为平台上的每位阿姨进行打分，并根据各项权重综合汇算出“天鹅服务分”，通过数据化沉淀、专业化学习、严格的职业考评三者相兼容的结合综合测评，向用户展现可量化的服务标准。

(责编：董童、李源)

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