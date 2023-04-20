近日，农业农村部发布《国家农作物优良品种推广目录（2023）》，围绕当前农业生产的用种需求，重点推介了10种农作物、241个优良品种。此次推广目录的发布，旨在分类指导优良品种推广应用，加快品种更新换代，促进农作物大面积单产水平提升。

“面对粮食需求刚性增长和资源环境硬性约束，我国粮食和重要农产品供求的紧平衡状态仍将长期存在。”国家农作物品种审定委员会副主任、农业农村部种业管理司副司长杨海生表示，目前正在部署实施新一轮粮食产能提升行动。保障粮食和重要农产品稳定安全供给，不能只依靠扩大种植面积，必须尽快转到主攻单产水平提升上。

今年国家明确了主攻单产的重点任务，要求重点强化藏粮于技的物质基础，聚焦提高单产，向科技要产量、要产能。国家农作物品种审定委员会办公室主任、全国农业技术推广服务中心副主任刘信认为，作为农业的“芯片”，种子支撑单产提升的潜力巨大。

从生产实践看，优良品种对农业生产有很大贡献。我国粮食产量从2000亿斤逐步攀升到1.3万亿斤以上，平均亩产从68.6公斤增加到387公斤，良种功不可没。农作物品种先后经历了6到8次更新换代，对提高粮食产量发挥了举足轻重的作用。

目前，与国际先进水平相比，现有品种增产潜力仍有待挖掘。据调查统计，2021年我国大豆品种试验亩产在149公斤到236公斤之间，玉米品种试验亩产在565公斤到1043公斤之间，接近或者超过美国大田的亩产水平。但从大田单产水平看，大豆、玉米品种平均单产只有国家品种试验单产的70%左右，与国际先进水平还有一定差距。通过持续品种选育和技术集成，充分挖掘现有品种的增产潜力，有利于尽快缩小大田产量和试验产量之间的差距。

从种业科技进步看，培育优良品种步伐正在加快。近年来，我国不断加大育种创新攻关力度，一批高产稳产、优质绿色新品种加快推出。目前，良种对农业增产的贡献率只有45%，还有提升空间。随着生物技术等育种新技术广泛应用和研发投入的不断加大，未来品种培育潜力仍然巨大，可为农业用种提供更多选择，推动粮食和重要农产品生产能力再上新台阶。

“随着品种数量的快速增多，农作物品种同质化问题日益突出。这既给农民选种用种带来了一定的困难，也不利于品种的选育创新。”杨海生说。

振兴种业，必须净化市场，消除“仿种子”和品种同质化等问题带来的不良影响，确保良种在健康有序的市场环境中发展。刘信介绍，目前全国“仿种子”清理已经取得阶段性成效。自2021年以来，农业农村部启动了登记品种清理工作，先后发布了三批撤销公告，依法撤销登记品种829个，受到业内一致好评，增强了企业加大育种研发投入的信心。

在品种审定清理方面，去年8月份以来，农业农村部启动了为期一年的主要农作物品种绿色通道和联合体试验的专项整治，开展自查、省级抽查和部级联查，以解决试验质量不高、品种同质化问题。

“目前已发现并查实了一些问题线索，国家农作物品种审定委员会已对16个绿色通道、22个联合体责令限期整改。”刘信说，下一步，将继续加强督促指导，健全品种试验管理工作机制，切实增强品种审定的可靠性和权威性，努力破解品种同质化难题，更好满足农业高质量发展需要。（记者 崔浩）

(责编：王仁宏、陈键)

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