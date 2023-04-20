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港珠澳大桥主体工程通过国家竣工验收

2023年04月20日09:00 | 来源：经济日报
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　　据新华社广州4月19日电 4月19日，港珠澳大桥主体工程通过交通运输部、国家发展改革委、国务院港澳办组织的竣工验收。竣工验收委员会评价认为，大桥主体工程创下多项世界之最，工程质量等级和综合评价等级均为优良，打造了一座“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”，为超大型跨海通道工程建设积累了宝贵经验。

　　截至2022年底，经大桥珠海口岸进出口总值超5000亿元，涉及全球超过230个国家（地区）。2023年2月6日内地与港澳全面恢复人员往来后，经大桥珠海口岸出入境客流、车流持续增长，周末出入境旅客最高峰时（3月18日至19日）达10万人次，刷新了近三年以来的最高纪录。

(责编：王仁宏、陈键)
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