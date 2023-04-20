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中国地方标准化发展效能不断彰显

2023年04月20日09:10 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京4月19日电(记者 刘亮)记者19日从中国国家市场监督管理总局召开的新闻发布会上获悉，当天发布的《中国标准化发展年度报告(2022年)》显示，地方标准化发展效能不断彰显。

　　经济发达地区的标准活跃程度相对较高。从公布团体标准数量看，截至2022年底，各地区公布团体标准数量的分布呈现阶梯特征。排名前十的地区依次是广东、浙江、山东、北京、上海、江苏、河北、福建、山西和四川。排在前两位的广东、浙江分别公布了6419项和5640项团体标准，排在第三位到第六位的山东、北京、上海、江苏分别公布了2941、2808、1820、1669项。

　　从企业标准“领跑者”标准分布情况来看，截至2022年底，全国排名前十的地区依次是广东、山东、浙江、江苏、北京、上海、安徽、福建、湖南、河北。广东位列榜首，有918项标准进入“领跑者”名单，主要分布在电气机械和器材制造、通用设备制造领域。山东位列第二，有325项标准进入“领跑者”名单，主要分布在电气机械和器材制造领域。浙江位列第三，有288项标准进入“领跑者”名单，主要分布在专用设备制造领域。

　　标准化技术支撑能力呈现一超多强特点。截至2022年底，全国专业标准化技术委员会秘书处数量在30个以上的有北京、上海、江苏、广东、山东、辽宁、天津、浙江、河南、陕西、四川以及湖北共12个地区，其中北京一地共承担了643个秘书处，占全国专业标准化技术委员会秘书处总数的48.75%。

　　从标准研制贡献能力看，各地区参与国家标准起草单位数量排名前十的依次是北京、广东、浙江、江苏、山东、上海、福建、安徽、四川、河南。排名第一的北京，有1887家单位作为国家标准的起草单位。

(责编：王仁宏、陈键)
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