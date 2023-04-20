人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023中关村论坛将于5月举办

2023年04月20日10:54 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月20日电（记者张漫子）经国务院批准，2023中关村论坛将于5月25日至30日在京举办。本届中关村论坛由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办，年度主题为“开放合作·共享未来”，设置论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动六大板块。

2023中关村论坛将深化打造面向全球科技创新交流合作的国家级平台，广泛邀请全球顶尖科学家、顶级机构、知名创新创业主体参与，围绕前沿科学和热点议题，搭建深化交流、增进了解、互惠合作的平台，为促进全球科技创新交流合作和建设人类命运共同体作出新贡献。

(责编：王静、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国农资流通协会：服务农资宏观调控 多举措推进“三农”高质量发展
　　人民网北京4月20日电（记者任妍）近日，以“砥砺奋进三十载，开创流通新征程”为主题的2022年度中国农资经销商年会在北京召开。本次会议全面展现中国农资流通行业在服务“三农”和转型发展过程中取得的丰硕成果，彰显行业改革发展成就，发挥典范企业引领示范作用，推动行业高质量发展。…
网上群众工作新路径如何走？这个论坛来支招
　　人民网南京4月20日电 （顾姝姝）一条条人民建议化为社会治理的“金点子”，为经济社会高质量发展注入澎湃动能。跳动的数据背后隐藏着怎样的“治理密码”？4月21日，2023中国网络媒体论坛平行论坛之一——数据治理·网上群众工作新路径将在江苏南京举行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部