新华社北京4月20日电（记者张漫子）经国务院批准，2023中关村论坛将于5月25日至30日在京举办。本届中关村论坛由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办，年度主题为“开放合作·共享未来”，设置论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动六大板块。

2023中关村论坛将深化打造面向全球科技创新交流合作的国家级平台，广泛邀请全球顶尖科学家、顶级机构、知名创新创业主体参与，围绕前沿科学和热点议题，搭建深化交流、增进了解、互惠合作的平台，为促进全球科技创新交流合作和建设人类命运共同体作出新贡献。

(责编：王静、胡永秋)

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