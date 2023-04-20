人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳步提升粮食产能 全面推进乡村振兴——一季度农业农村经济运行情况观察

2023年04月20日22:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月20日电 题：稳步提升粮食产能 全面推进乡村振兴——一季度农业农村经济运行情况观察

　　新华社记者

　　谷雨节气，正值春季农业生产忙碌时节。抓好田间管理，发挥科技力量，稳步提升粮食产能，全面推进乡村振兴……广袤田野上，辛勤耕耘、加快农业农村发展的生动画卷正在展开。

　　“米袋子”“菜篮子”稳产保供

　　春日和煦，小麦进入抽穗灌浆的关键时期。在河南平顶山，一台台植保无人机飞过农田，均匀地喷洒作业，为小麦病虫害防控保驾护航。“一台无人机每天可以飞防1500亩地，大大提升了效率。”平顶山弋飞无人机科技有限公司负责人刘俊杰说。

　　粮食是经济社会稳定发展的基础。在国新办20日举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师曾衍德表示，目前全国春耕备播进展顺利，夏季粮油丰收有基础。春播粮食已完成近两成，进度同比略快；夏收作物长势较好，冬小麦面积稳中有增。

　　近日，位于海南三亚的中化芒果综合服务示范园迎来丰收。“科技人员与种植户合作，通过土壤改良、养分平衡施肥技术等提升果实品质，在供给国内市场的基础上积极出口海外。”先正达集团中国作物营养业务海南分公司总经理黎传锋说。

　　“米袋子”“菜篮子”产品关系千家万户。

　　曾衍德介绍说，农业农村部着力保夏粮、稳春播、扩大豆、提单产，统筹抓好“菜篮子”产品生产。据国家统计局数据，一季度猪肉产量同比增长1.9%，畜禽和水产品全面增产，蔬菜和水果供应充足。4月上旬在田蔬菜面积同比增加110多万亩。绿色优质农产品供给增加，一季度新增绿色食品、有机农产品3900多个。

　　科技助推农业农村绿色发展

　　浙江杭州，正值春茶产销旺季。在中国农科院茶叶研究所示范茶园，种植着国家级茶树良种，集成了茶园防霜扇、太阳能杀虫灯、土壤养分监测系统、病虫害监测系统、茶园喷灌系统等现代农业技术装备。

　　据中国农科院茶叶所认证中心副主任胡强介绍，茶叶所联合全国农技中心研发了生态低碳茶技术体系，正在全国重点产茶区示范推广，推进生态茶园绿色技术示范应用。

　　绿色是农业的底色。今年以来，各地加快生态低碳农业发展，推动农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循环，促进资源节约、环境友好。

　　谷雨有雨好种棉。在新疆维吾尔自治区的多个地方，“宽早优”棉花绿色高产高效技术集成与示范应用正在开展。中国农科院棉花所研发的这种植棉模式，通过增强立体采光，促早发、早熟，实现减药节本、绿色优质，被农业农村部确定为西北内陆棉区主推技术模式。

　　建设农业强国，利器在科技。农业农村部有关负责人表示，下一步将推进耕地保护建设全面加强，农业科技装备全领域突破，农业绿色发展全过程转型，农业社会化服务全环节覆盖，农业产业全链条升级。

　　加快乡村振兴人才建设

　　人才振兴是乡村振兴的基础。在今年春季农业生产中，各地各部门多措并举加强农民培训。

　　农业农村部科技教育司技术推广处处长崔江浩表示，现代农业产业技术体系各地试验站及早开展当家品种示范种植；各地农技人员积极下田入户进行技术指导，开设专门培训班次500多次；依托中国农技推广信息平台和手机APP，全天24小时在线回答问题。

　　据了解，全国农技中心启动2023年百万农民科学安全用药培训，以蔬菜、果树、茶叶和主要粮油作物病虫害防治用药为重点，宣讲绿色防控理念、培训农药减量增效技术。

　　加强培训、育好乡土人才的同时，各地有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡。这些人员中，很多从事农村电商、农业社会化服务、农村一二三产业融合等新产业新业态，带动了农户就业增收。

　　曾衍德表示，我国培育壮大新型农业经营主体和服务组织，全国家庭农场、农民合作社分别超过400万家、223万个，各类农业社会化服务组织超过104万个。

　　据悉，相关部门将实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业一次性补贴等扶持政策，加强农业创业创新园区和孵化实训基地建设，开展高素质农民培训。同时，实施特色产业提升行动，培育龙头企业、特色品牌，以产业带动就业、促进增收。（记者于文静、严赋憬、马意翀、关俏俏）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月进出口增速回升 背后有三方面增长动能支撑
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年一季度，我国货物贸易进出口9.89万亿元人民币，同比增长4.8%，其中3月当月进出口同比增长15.5%，开局总体平稳。束珏婷分析表示，3月进出口增速回升，既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。…
一季度我国对外非金融类直接投资2159.7亿元 同比增长26.3%
　　人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）在20日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷介绍，2023年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。 其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部