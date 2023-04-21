本报记者 徐佩玉

商圈人流如织，大包小包买得开心；景区摩肩接踵，美食广场排起长龙；仓库飞速运转，快递站包裹堆成小山……这个春天，中国各地洋溢着消费复苏的暖意。

4月18日，国家统计局发布数据：今年一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，增速为近7个季度新高。止住下滑态势，走出上扬曲线，新鲜出炉的数据映照出中国消费市场的旺盛人气。

暖：需求涨，热情高

动起来、买起来，城市的烟火气升腾起来——

线下商圈熙熙攘攘。四川成都春熙路商圈，新入驻的27家首店人气高涨。北京朝阳大悦城的春日市集，看演出、品咖啡、尝小吃，居民们乐在其中。湖北武汉万象城中布满艺术展品，成为网红打卡地。国家信息中心数据显示，今年3月线下商圈的消费热度日均指数比去年12月增长了33.4个点。海南各大免税城保持火热景象，一季度，海南离岛免税销售额达169亿元，同比增长18%。

餐饮消费红红火火。“几乎闲不下来！”陕西西安雁塔区小寨商圈的烤肉店店长刘永秀说，“我们每天营业12个小时，一张餐桌要翻台多次。”在上海豫园，多家老字号店面创下今年以来单日营业额新高，蛋黄芝士干挑面、鲍鱼小笼包等创意本帮菜受到游客青睐。一季度，全国餐饮收入同比增长13.9%，高于商品零售额增速9个百分点。餐饮业复苏成为消费市场活力迸发的直观体现。

旅游行业加速回暖。今年清明节虽只有1天假期，但国内出游人次较2022年清明节当日增长29.1%。面对即将来临的“五一”假期，许多人正在规划“远赴山海”。携程数据显示，“五一”假期云南大理洱海附近的海景酒店部分房型早已告罄。4月29日和4月30日北京到淄博的火车票开售即告罄，没抢到车票的山东人李建鹏说：“准备带着媳妇开车自驾去淄博吃烧烤！”

汽车消费拉动大盘。汽车消费是支撑消费的“大头”，开年一波“降价潮”激活了汽车市场的一池春水。一季度，新能源汽车销量达158.6万辆，同比增长26.2%。自主品牌抢占市场，3月极氪汽车新车交付量同比增长271%，比亚迪新能源汽车销量同比增长97.45%，理想汽车新车交付量同比增长88.7%。

忙：生产旺，物流畅

活跃的消费需求，带动供应端忙得不亦乐乎。

商家忙着发货。“今年以来，我们明显感觉到消费意愿的提升。”国产彩妆品牌“心慕与你”负责人表示，一季度该品牌口红日销量不断增长，店铺转化率更高，下单人数明显增多。仓库里，工作人员忙着把货品装进包裹；街道上，快递小哥忙着送快递。国家邮政局数据显示，3月中国快递发展指数同比提升22.5%，一季度物流供需加快恢复，快递业务量大幅增长。

网约车司机、外卖骑手忙着接单。市民周末赏花踏青，外卖骑手送餐目的地发生了细微变化。近期，“上海顾村公园2号门”成了外卖平台上的常见收货地址。“3月樱花开了，周末外卖单子多了，很多人买筷子、桌布、野餐垫、风筝。”顾村公园附近站点的饿了么外卖骑手熊奎源说。不少网约车司机也表示：“订单多了，挣得也多了！”滴滴平台数据显示，一季度目的地为商圈的订单需求比去年明显上涨，上海、广州分别上涨16.7%、34.8%。

企业不断投放新产品，干劲十足。奔驰计划今年向中国市场投放6款全新纯电车型及插电式混合动力车型。“中国新能源电动车产业发展迅速，我们要跟上中国发展的速度。”北京奔驰总裁兼首席执行官方铭博说。在蔚来合肥第二制造工厂车身车间，700多台机器人和数百名工人紧张忙碌着；4S店里，消费者络绎不绝，销售人员忙着介绍新车、预约试驾。

彭博社报道认为，随着中国疫情防控政策优化调整，人们的出行和消费恢复，这促进了服务业的发展，物流和工厂都从中受益。

新：亮点多，潜力大

今年以来，消费新亮点新需求不断涌现，折射出中国消费市场的巨大潜力。

新场景、新玩法，促进内需潜力释放。在乡村田园风格小庭院里，三两好友围炉而坐，烤炉上一壶热茶，再烤点红枣、金橘、板栗，好不快活。自去年底以来，美团平台上提供“围炉煮茶”服务的实体商家新增上千家。露营、飞盘、旅拍，玩法新意迭出，带旺消费。

物流畅、收入涨，乡村消费增长空间大。一季度，农村居民人均可支配收入6131元，同比实际增长4.8%。农民钱包更鼓，消费意愿增强。新能源汽车下乡、绿色建材下乡，乡村消费环境日益改善。一季度，全国城镇消费品零售额99664亿元，同比增长5.7%；乡村消费品零售额15258亿元，同比增长6.2%，超过城镇增速。

数字技术日新月异，激发消费活力。直播带货、线上购物，消费更便捷。一季度，实物商品网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%。移动互联网流量持续增长，规模以上互联网和相关服务、软件和信息技术服务业企业营业收入同比分别增长9.7%和12.9%。

买新潮、买品质，升级类消费跑得快。商场的金饰柜台前，每到周末总要排起长队。大城市里接连亮相的“首店”“首发”，引来年轻人纷纷打卡。一季度，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类、书报杂志类商品零售额同比分别增长5.9%、13.6%、5.8%和13.4%。

近日落幕的第三届中国国际消费品博览会，吸引60多个国家和地区的3000余个知名品牌参展，新品发布舞台几乎“全天无空档”。新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘说，中国消费者处在技术更迭、多元变化与新消费行为层出不穷的前沿市场，“未来10年，中国对全球消费增长的贡献将居于领先地位”。

一季度，最终消费支出对经济增长贡献率达66.6%。高盛分析称：“我们预计，今后几个月，中国经济增长势头将进一步强化，这主要得益于持续的消费复苏和宏观政策推动。”

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经