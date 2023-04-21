本报记者 王伟健

工信部发布的最新数据显示，一季度，我国光伏电池产量同比增长53.2%。对于行业的快速增长态势，常州捷佳创精密机械有限公司总经理左国军感受颇深：“一季度出货量猛增，各车间都在加班加点，满负荷运转。”

一大早，江苏省常州市新北区的捷佳创厂区内，货车就排成了长龙。各条主干道上，整齐堆满了各种即将出厂的光伏电池生产设备，一台台叉车来回穿梭，将打包完毕的产品装车。

发展势头迅猛的不止捷佳创一家，科技创新赋能，常州光伏产业链顺势而起。据统计，2022年常州光伏规上工业企业完成产值1065亿元，同比增长38.3%。

“这源于市场行情的持续向好和我们在关键技术上的不断突破。”左国军介绍，捷佳创是一家以生产光伏电池设备为主的行业龙头企业，光伏电池生产设备的更新迭代非常快，基本上每3年就要换一代。为了抢速度，占领先机，公司不断加大研发投入。

记者在捷佳创的中试车间看到，这个投资3亿多元、面积近6000平方米的车间里，各式各样的机器人挥舞手臂，将薄薄的电池片轻轻抓起；大大小小的电子屏幕上，一组组数据不停闪烁着，展示着新设备的各项性能。左国军介绍，目前有多款设备正在进行测试，都是公司最新研发出的产品。新产品不断推出，捷佳创进入发展快车道，“这两年，公司销售额大幅增长，按照一季度形势，今年还会再上新台阶。”左国军说。

常州拥有天合光能、东方日升、亿晶光电等一批龙头企业，光伏产业链覆盖除多晶硅料以外的所有生产制造环节，同时布局风光互补、高效储能、能源互联网等领域。

同在新北区的常州聚和新材料股份有限公司是光伏电池重要材料银浆的供应商，这家科创型企业成立短短8年，但其研发生产的太阳能电池用正面银浆已占据全球40%的市场份额，2022年，公司销售额达65亿元。公司联合创始人蒋安松表示，得益于行业的景气和公司的技术创新，今年一季度订单大增。

距捷佳创公司40多公里开外，位于金坛区的常州亿晶光电科技有限公司是捷佳创重要的下游客户之一。亿晶光电副总裁孙铁囤告诉记者，2022年，公司业务量增长了1.4倍，销售额首次超过百亿元，今年一季度，这样的增长态势还在持续。

“常州的光伏产业链环环相扣，融合程度很高，产业链企业之间的紧密协作，让我们受益匪浅。”孙铁囤说，2022年，因业务增长，公司需要将产能扩大一倍。“得益于当地完备的产业链，在项目建设过程中，生产设备、原材料等大都可以就近取材，产线调试过程中，我们的上游供应商都是随叫随到，全力协助。”孙铁囤说，以往要一两年时间才能投产的项目，这次只用了7个多月时间，“可谓是争分夺秒”。

链上企业紧密协作，产业政策也在不断跟进。常州市集成电路产业发展办公室主任戴兆钧介绍，今年，常州出台了“新能源之都十条”，从产业发展、技术创新、推广应用、生态营造4个方面，推出10条举措，助力产业和企业发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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