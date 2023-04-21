程 焕

货运物流连接着各行各业，是观察经济的“风向标”和“晴雨表”。西南地区的一支货运车队再次迎来繁忙，如同一面镜子，映照出我国经济的持续回暖趋势。

施工现场热火朝天，建筑设备调度频繁，红城车队司机们跑工地的节奏日益加快。这个春天，不只在贵州，各地也掀起一波波重大项目开工潮。随着项目纷纷落地，投资按下加速键。

到工厂拉包装材料，到生物制曲厂拉小麦，到金属制品厂运矿石和煤炭……红城车队的企业订单明显增多。生产原材料高效转运起来，企业复工复产也在加速，折射出生产经营与市场状况不断改善，特别是中小企业开始逐步恢复生产。

值得关注的是，与前些年相比，红城车队的乡村货源增长显著。产业振兴是乡村振兴的重中之重，长期辗转于城市间的货车，如今已经进村入寨。越来越多农特产品在物流业的保障下，源源不断走出大山，农民增收致富得到更多助力。

透过流动起来的物资、忙碌起来的车队，我们看见逐渐热起来的各类经济活动。中国物流与采购联合会日前发布的数据显示，3月份全国物流业景气指数为55.5%，较上月回升5.4个百分点，连续两个月回升幅度超过5个百分点。社会物流运行总体向好，业务总量恢复加快，物流业也将带动更多经济活动升温，共同推动并见证中国经济实现良好开局。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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