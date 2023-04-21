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海南离岛免税政策实施12周年

购物金额达1850亿元

2023年04月21日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口4月20日电  （记者曹文轩）4月20日，海南迎来离岛免税政策实施12周年。记者从海口海关获悉：海南离岛免税政策自2011年4月20日实施以来，截至2023年4月19日，海口海关共监管离岛免税购物金额1850亿元，购物人数达3428万人次。

　　作为国家赋予海南的政策之一，海南离岛免税政策前后经历了9次大调整，政策不断优化，含金量持续提升。12年间，离岛旅客免税购物额度由最初的5000元提高到10万元，免税品类由18类提升至45大类；政策实现对飞机、火车、轮船3种离岛方式的覆盖，并逐步将公务机、国内航线邮轮离岛旅客纳入政策享利群体；允许经营主体开设网上销售窗口，加贴商品溯源码，提货方式增加至5种。

　　同时，为满足离岛免税市场需求，促进境外消费回流，海南积极推进免税品品牌、品种、价格与国际“三同步”，吸引更多经营主体布局海南。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 11 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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