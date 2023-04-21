4月20日，中国出租汽车暨汽车租赁协会主办的2023出租汽车巡约一体发展研讨会正式召开。

据交通运输部统计公报显示，巡游出租汽车2021年完成客运量266.90亿人，承担大量市民出行需求，是公共交通的重要一环。但随着手机叫车的普及、出行选择的多样化，巡游车要在出行市场中打出差异价值，完成数字时代的通关，首先要补齐数字化能力，其次要用好数字技术升级服务能力。

研讨会上，高德集团总裁刘振飞发表致辞指出，数字化时代，“赶”和“超”是巡游出租车行业面临的两个必答题。“赶”是顺应数字化趋势，构建线上服务入口和体系能力。当数字化能力成为标配之后，差异化的价值、核心竞争力必然重返线下，“超”的机会就在于巡游车的专业能力。

据介绍，为助力巡游出租汽车行业从数字化能力建设向服务能力建设升级，高德在会上发布“好的出租”2.0。过去三年中，基于“好的出租”解决方案，高德与行业合作共建巡网融合平台，助力行业建设数字化能力，在全国近100个城市应用落地，累计服务驾驶员数量超100万，帮助司机线上收入增长40%。

高德集团总裁刘振飞在2023出租汽车巡约一体发展研讨会上发表致辞。

刘振飞认为，巡网融合要回归出租汽车的本质——交通运输服务，要以专业的运输服务能力为先。互联网平台企业的责任是让巡游车的专业能力得以更好地施展，要持续以科技创新促进服务创新，做到“你更懂行，我更懂你”。“真正的巡网融合应‘以巡为根本、以网促创新’。”他说。

“我们会一心一意，给大家做好推动巡网融合数字化升级的服务者。”刘振飞表示，高德的选择是以聚合模式与“老师傅”组成新组合，向巡游车开放技术、数据、生态和流量能力，放大巡游车的专业能量，帮助巡游车企业焕发新活力。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经