原标题：中国石化驻渝企业发布首条工业旅游线路

4月20日，中国石化在2023年公众开放日活动暨驻渝企业工业旅游项目启动仪式上，正式发布驻渝企业首条工业旅游线路：重庆涪陵页岩气展厅-川维化工公司工厂车间-重庆石油LNG与加氢综合加能站。该路线将“探秘智慧能源”的公众开放日主题与“‘渝’见工业之美”旅游文化主题融合，覆盖上中下游全产业链，助力讲好石油石化故事，拓展工业旅游内涵。

启动仪式现场。涪陵页岩气公司供图

工业旅游是以工业生产过程、工厂风貌、工人工作生活场景为主要吸引物的旅游方式，是传承工业文化与弘扬工业精神的重要途径。中国石化江汉油田分公司、川维化工公司、重庆石油分公司3家公司分别与重庆旅游投资集团有限公司签署合作备忘录，双方将全面实现资源互享、优势互补。比如，中国石化在渝企业将向重庆旅游投资集团有限公司开放已建立的生产、炼化、销售场站，重庆旅游投资集团有限公司向中国石化在渝企业开放所管辖的红色教育场所，共同推动重庆市文化旅游事业发展、助力重庆涪陵打造国家级工业旅游基地。

此次中国石化驻渝企业工业旅游项目启动，是“公众开放日”品牌活动的再度升级。该项目突破了以往中国石化“公众开放日”各参与单位独立开展模式，从集团公司层面统筹中国石化驻渝企业工业旅游资源，围绕天然气“从哪里来？能变成什么？用到哪里去？”等社会公众关注热点，集中国石化上中下游于一体，全链条参观研学、科普教育。

江汉油田涪陵页岩气田。涪陵页岩气公司供图

中国石化新闻发言人俞国明表示，此次启动仪式，是企业与社会公众零距离沟通的再启程，也是企业与地方合作，推动工业旅游为社会公众广泛接受的一次有益尝试。今后将继续努力，把公众开放日活动打造成了解中国石化的桥梁，普及科学知识的载体，展示公司形象的窗口，促进企业发展的平台。

重庆旅游投资集团有限公司党委副书记张一川表示，得益于此次合作，将是对重庆工业文化的一次全新展示，也是提升双方品牌影响力的良好契机。今后将深化合作，充分发挥各自行业优势，深入挖掘资源潜力，推动实现资源互补、业务互联、渠道互融、品牌互推，打造工业旅游企地合作示范样板。

据悉，今年公众开放日品牌活动以“探秘智慧能源”为主题，将贯穿全年，陆续在106家企业举行，活动将围绕科技创新、担当作为和主题教育来开展。中国石化驻渝企业各具特色，多年来坚持“开门办企业”。其中，江汉油田涪陵页岩气田是我国首个实现商业开发页岩气田，川维化工公司是国内最大天然气化工企业，重庆石油是重庆大型综合能源服务商，在以往的公众开放日活动中均分别精心设计了公众开放参观线路，成为中国石化在重庆展示形象的重要窗口。

活动当天，国家生态环境部、重庆市生态环境局、地方文旅委、社会公众代表、媒体记者及中国石化部分企业现场参观了涪陵页岩气展厅、川维化工公司生产现场和重庆石油LNG与加氢综合加能站。（刘政宁、王彦）

(责编：董童、李源)

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