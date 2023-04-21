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金融总量稳定增长 信贷结构持续优化——从首季金融数据看金融服务实体经济

新华社记者吴雨
2023年04月21日08:47 | 来源：新华网
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原标题：金融总量稳定增长 信贷结构持续优化——从首季金融数据看金融服务实体经济

　　今年一季度金融总量稳定增长，信贷持续加大对实体经济的支持力度。新增信贷投向哪些领域？下阶段货币政策将如何精准发力？在中国人民银行20日召开的新闻发布会上，人民银行相关负责人详细解析一季度金融统计数据，并回应热点问题。

　　金融体系靠前发力支持实体经济

　　“金融支持实体经济的力度明显增强。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘在发布会上介绍，今年一季度我国金融运行总体平稳，流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济的融资成本稳中有降，为经济恢复创造了良好的货币金融环境。

　　3月份央行降准0.25个百分点，释放了长期流动性；一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；广义货币供应量（M2）同比增长12.7%，增速比上年同期高3个百分点。

　　阮健弘介绍，一季度本就是金融机构信贷投放的高峰，过去两年一季度新增贷款均约占全年新增贷款的40%，今年一季度金融机构贷款也投放较多。由于金融体系靠前发力，加强对实体经济的资金支持，派生的货币相应增加，M2增速较高。

　　新增信贷投向了哪些领域？数据显示，3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，基础设施领域中长期贷款余额同比增长15.2%，科技型中小企业贷款余额同比增长25.2%，普惠小微贷款余额同比增长26%。

　　“从借款主体来看，企（事）业单位是一季度贷款增量的主体。”阮健弘表示，一季度企（事）业单位新增贷款占全部贷款增量的84.8%，其中新增中长期贷款同比多增2.73万亿元。这表明市场主体的预期有所好转，信心有所恢复。从行业投向来看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业、服务业等重点领域，房地产业贷款增长呈上升态势，贷款的行业结构进一步优化。

　　信贷结构优化离不开结构性货币政策工具的牵引带动。人民银行货币政策司司长邹澜透露，截至今年3月末，17项结构性货币政策工具余额约6.8万亿元，有效引导了金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重大领域和薄弱环节倾斜。

　　把支持恢复和扩大消费摆在优先位置

　　一季度我国经济运行开局良好，继续巩固企稳回升势头，要把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　一季度住户贷款增加1.71万亿元，同比多增4490亿元；3月末住户人民币存款余额130.23万亿元，较年初增加9.9万亿元。

　　阮健弘介绍，金融体系有效支持了个体工商户和小微企业主的生产经营活动，加之居民消费需求有所回升，住户经营贷款和短期消费贷款均同比多增明显。尽管当前住户存款增加较多，但3月住户存款多增幅度较前两个月明显收窄。

　　这也从人民银行近期发布的城镇储户问卷调查报告得以体现：一季度，倾向于“更多消费”的居民占23.2%，比上季增加0.5个百分点；倾向于“更多投资”的居民占18.8%，比上季增加3.3个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58%，比上季减少3.8个百分点。

　　一季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，涨幅在回落。“疫情‘伤痕效应’尚未消退，消费意愿尤其是大宗消费需求回升需要时间。”邹澜表示，当前，货币信贷较快增长与物价回落并存，本质上是受时滞影响。

　　在邹澜看来，金融支持稳增长力度持续加大，供给端见效较快；但实体经济生产、分配、流通、消费等环节的效应传导有一个过程，疫情反复扰动也使企业和居民信心偏弱，需求端存有时滞。随着金融支持效果进一步显现，消费需求有望进一步回暖。

　　“我国经济总供求基本平衡，货币条件合理适度，居民预期稳定，不存在长期通缩或通胀的基础。”邹澜说。

　　货币政策坚持以我为主、稳字当头

　　近期，美国硅谷银行风险事件发生以来，利率风险引起了市场广泛关注。邹澜当日在发布会上表示，我国坚持实施稳健的货币政策，利率没有大起大落，这为金融机构管控好利率风险创造了较好的货币环境。

　　据介绍，去年以来，全球主要央行持续大幅加息，考虑到当时我国经济总需求疲弱，人民银行没有简单跟随加息，而是两次引导公开市场操作利率累计下行了20个基点，1年期和5年期以上LPR分别下行了15个基点和35个基点。

　　“我国是超大型经济体，必须主要根据国内宏观经济和物价形势进行调节，自主把握货币政策。”邹澜强调，坚持人民币汇率由市场供求决定，有弹性的汇率形成机制为提升货币政策自主性创造了条件，有助于及时释放外部压力，增大了国内货币政策以我为主开展调控的空间。

　　据介绍，下一步人民银行将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适，发挥好结构性货币政策工具的引导作用，支持经济社会发展在新的起点上开好局、起好步。

(责编：赵竹青、陈键)
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