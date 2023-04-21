新华社记者潘洁、谢希瑶

原标题：首季经济形势｜新设外资企业较快增长、外贸增长动能不断壮大……商务部回应近期经贸热点

今年一季度我国吸引外资形势如何？对外投资合作情况如何？外贸增长有哪些新动能？在商务部20日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷对近期经贸热点问题进行了回应。

一季度我国新设外商投资企业超过1万家

商务部20日发布数据显示，今年一季度，全国实际使用外资4084.5亿元人民币，同比增长4.9%。“吸收外资实现了‘开门稳’。”束珏婷说，新设外资企业较快增长，1至3月，新设外商投资企业超过1万家，同比增长25.5%。

引资质量持续提升。1至3月，高技术产业实际使用外资1567.1亿元人民币，同比增长18%。其中，电子及通信设备制造、科技成果转化服务、研发与设计服务、医药制造领域引资同比分别增长55.7%、50.3%、24.6%和20.2%。

部分国家和地区对华投资大幅增长。1至3月，法国、德国对华投资同比分别增长635.5%和60.8%。此外，英国、加拿大、日本、瑞士、韩国对华投资也同比分别增长680.3%、179.7%、47.7%、47.4%和36.5%，“一带一路”沿线国家对华投资同比增长27.8%。

外资大项目加快落地。1至3月，合同外资1亿美元以上的大项目实到外资2232.8亿元人民币，增长10.4%。

一季度我国对外非金融类直接投资同比增长26.3%

商务部当天公布的数据显示，今年一季度，我国对外非金融类直接投资2159.7亿元人民币，同比增长26.3%（折合315.4亿美元，同比增长17.2%）。其中，流向批发和零售业71.6亿美元，增长31.4%；流向交通运输、仓储和邮政业14.8亿美元，增长24.4%；流向制造业、建筑业、信息传输等领域的投资也呈增长态势。对“一带一路”沿线国家直接投资57.6亿美元，同比增长9.5%，占同期总额的18.3%。

数据还显示，一季度，对外承包工程完成营业额2168亿元人民币，同比增长17.7%；新签合同额2954.7亿元人民币，同比下降1.8%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额1164.8亿元人民币，新签合同额1748.9亿元人民币，分别占同期总额的53.7%和59.2%。

第133届广交会第一期落幕 亮点纷呈

第133届广交会第一期4月19日落下帷幕。束珏婷说，从广交会前方反馈的情况看，呈现出展览规模创新高、境外采购商下单积极、新题材新展品与时俱进、绿色发展引领潮流、论坛活动丰富多彩等亮点。

据介绍，本届广交会启用新展馆，第一期展览面积由原来的40万平方米增加到50万平方米。截至19日下午6时闭馆，进馆126.1万人次。展览面积和进馆人次均创历史新高。第一期到会境外采购商6.6万人，出口成交128亿美元。

从订单数量看，3个月以上的中长单占比接近六成。除现场下单外，很多客商还向参展企业预约实地看厂，未来有望达成更多合作。本期广交会新设工业自动化及智能制造、新能源及智能网联汽车、智慧生活等题材。电动汽车、光伏、锂电池等“新三样”产品集中亮相，吸引了大批采购商询价洽谈。

外贸增长动能正在并将继续发挥重要作用

在谈到3月进出口增速回升时，束珏婷说，这既有去年同期基数相对较低的原因，也有累积订单集中释放、跨境运输更加通畅、组团出海初见成效、企业预期有所回暖等因素支撑。具体来看，有三方面的增长动能正在并将继续发挥重要作用。

一是主体活力有所增强。一季度有进出口实绩的外贸企业数量同比增长5.9%，比去年同期增加2.5万家，民营企业进出口增长14.4%，占我国进出口比重上升至52.4%，较去年同期提高了4.5个百分点。

二是产品结构持续提升。汽车等高附加值产品出口增势不减，一季度汽车出口额增长了96.6%。电动汽车、光伏、锂电池等“新三样”竞争优势持续释放，一季度合计出口增长66.9%，拉动我国出口整体增速2个百分点。

三是市场潜力逐步释放。3月当月，我国对东盟、拉美、非洲等新兴市场进出口分别增长了27.5%、18.6%和29.4%，部分弥补了传统市场需求不振带来的影响。

束珏婷表示，全球经济下行、外需不足、单边主义保护主义影响、地缘政治风险等制约因素仍然存在，贸易发展环境依然严峻复杂，将扎实做好稳外贸各项政策落实，加大助企惠企力度，不断激发外贸新动能，全力推动外贸稳规模、优结构。

(责编：赵竹青、陈键)

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